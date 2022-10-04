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2 часа назад

Deadline: Умерла звезда “Ангелов Чарли” Джоан Хотчкис

Мира Маркина

Американская писательница, актриса Бродвейского театра и кино Джоан Хотчкис умерла на 96-м году жизни. Соответствующая новость опубликована на портале Deadline.

Умерла звезда “Ангелов Чарли” Джоан Хотчкис
Фото: Кадр из фильма Angels in Springtime (1978)Кадр из фильма Angels in Springtime (1978)

Сообщается, что Джоан не стало вследствие приступа сердечной недостаточности.

Джоан Хотчкис начала карьеру в 27 лет, дебютировав в мыльной опере “Тайная буря” и в фильме “Трамвай “Желание”. Затем артистка стала выступать на Бродвее. Впоследствии талантливую актрису стали приглашать на съемки сериалов, которые стали культовыми – “Ангелы Чарли”, “ФБР”, “Лу Грант” и многих других.

Актеры,Ангелы Чарли,ФБР,
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