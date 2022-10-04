Умерла звезда “Ангелов Чарли” Джоан Хотчкис

Американская писательница, актриса Бродвейского театра и кино Джоан Хотчкис умерла на 96-м году жизни. Соответствующая новость опубликована на портале Deadline.

Джоан Хотчкис начала карьеру в 27 лет, дебютировав в мыльной опере “Тайная буря” и в фильме “Трамвай “Желание”. Затем артистка стала выступать на Бродвее. Впоследствии талантливую актрису стали приглашать на съемки сериалов, которые стали культовыми – “Ангелы Чарли”, “ФБР”, “Лу Грант” и многих других.