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20 минут назад

Как известная актриса вживалась в роль Мэрилин Монро: видео

Стелла Шмель

Фильм "Блондинка" режиссера Эндрю Доминика посвящен жизни самой известной блондинки Голливуда Мэрилин Монро. Картина снята по одноименному роману американской писательницы и драматурга Джойс Кэрол Вотс.

Главную роль исполнила актриса Ана де Армас. Актриса рассказывает, что режиссер с первого прослушивания решил, что именно она сыграет Мэрилин Монро. В ходе подготовки к роли Ана 9 месяцев брала занятия у педагога, чтобы правильно скопировать речь и голос Монро, а также избавиться от собственного акцента.

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Подробнее о том, как Ана де Армас вживалась в роль, смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали об актерах, которых не брали в кино из-за внешности.

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