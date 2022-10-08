Как известная актриса вживалась в роль Мэрилин Монро: видео

Фильм "Блондинка" режиссера Эндрю Доминика посвящен жизни самой известной блондинки Голливуда Мэрилин Монро. Картина снята по одноименному роману американской писательницы и драматурга Джойс Кэрол Вотс.

Главную роль исполнила актриса Ана де Армас. Актриса рассказывает, что режиссер с первого прослушивания решил, что именно она сыграет Мэрилин Монро. В ходе подготовки к роли Ана 9 месяцев брала занятия у педагога, чтобы правильно скопировать речь и голос Монро, а также избавиться от собственного акцента.

Подробнее о том, как Ана де Армас вживалась в роль, смотрите в видео.