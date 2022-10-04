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2 часа назад

Актриса Линдси Лохан снялась в комедии для Netflix

Москва24

Американская актриса Линдси Лохан, известная по фильмам "Дрянные девчонки", "Ловушка для родителей" и "Чумовая пятница", исполнила главную роль в романтической комедии "Влюбиться в Рождество" для стриминговой платформы Netflix. Об этом сообщает "Газета.ру".

Актриса Линдси Лохан снялась в комедии для Netflix
Фото: m24.rum24.ru

Артистка на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) поделилась, что картина выйдет 10 ноября.

Лохан впервые за 10 лет перерыва снялась в полнометражном проекте. Актриса сыграет избалованную девушку, страдающей амнезией из-за несчастного случая. В фильме также снялся артист Корд Оверстрит, известный по роли Сэма Эванса в сериале "Хор".

Ранее британский певец Робби Уильямс поделился, что в предстоящем документальном фильме о нем не будет никаких правил. По его словам, картина будет полна секса, наркотиков и психических заболеваний. Фильм покажут на стриминговой платформе Netflix.

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