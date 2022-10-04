Актриса Линдси Лохан снялась в комедии для Netflix

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Артистка на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) поделилась, что картина выйдет 10 ноября.

Лохан впервые за 10 лет перерыва снялась в полнометражном проекте. Актриса сыграет избалованную девушку, страдающей амнезией из-за несчастного случая. В фильме также снялся артист Корд Оверстрит, известный по роли Сэма Эванса в сериале "Хор".