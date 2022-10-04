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35 минут назад

Актеры, которые добились успеха после 35 лет

Мария Каткова

Джексон, Форд и другие знаменитости, которые смогли прославиться после 35 лет. Они доказывают, что начать заново и поверить в себя можно в любом возрасте. Об актерах, которые нашли свое призвание после 35 лет — в материале “Рамблера”.

Актеры, которые добились успеха после 35 лет
Фото: Кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"Кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Харрисон Форд

Будущая звезда “Звездных войн” с детства мечтала прославиться в кино. В молодости он обивал пороги киностудий в поисках достойных ролей, но ему давали лишь эпизоды. Во многих фильмах кадры с Фордом и вовсе вырезали за ненадобностью. Он долго верил, что однажды найдет режиссера, который разглядит его талант, но этого не произошло. Когда ему было 37 лет, Форд пошел работать плотником. Эта профессия стала для него судьбоносной и свела его Джорджем Лукасом. Режиссер и пригласил Форда в “Звездные войны”, сделавшие его знаменитым на весь мир.

Брайан Крэнстон

Кадр из сериала "Во все тяжкие"

Свою актерскую деятельность Крэнстон начал еще в юности. Он снимался в известных голливудских проектах, но получал там лишь эпизодические роли. Так, его можно увидеть в “Спасателях Малибу” и “Секретных материалах”. Настоящая слава пришла к нему в 2008 году после премьеры сериала “Во все тяжкие”, где он сыграл главную роль Уолтера Уайта. Тогда ему было 52 года. С тех пор он получил множество наград и номинаций среди кинопремий, звезду на “Аллее славы” и продолжает сниматься в блокбастерах.

Сэмюэл Л. Джексон

Кадр из фильма «Стекло»

Джексон мечтал связать свою жизнь с актерством еще с детства, поэтому в студенчестве работал в театре. Искусство он совмещал с важными темами. Так, в его постановках часто проскакивал мотив проблем чернокожих людей. Долгое время он фокусировался на театре, но в 90-х годах, когда ему было уже больше 40 лет, он начал сниматься в кино. В итоге он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров современности и любимчиком Тарантино.

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