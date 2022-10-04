Актеры, которые добились успеха после 35 лет

Джексон, Форд и другие знаменитости, которые смогли прославиться после 35 лет. Они доказывают, что начать заново и поверить в себя можно в любом возрасте. Об актерах, которые нашли свое призвание после 35 лет — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" Кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Харрисон Форд

Будущая звезда “Звездных войн” с детства мечтала прославиться в кино. В молодости он обивал пороги киностудий в поисках достойных ролей, но ему давали лишь эпизоды. Во многих фильмах кадры с Фордом и вовсе вырезали за ненадобностью. Он долго верил, что однажды найдет режиссера, который разглядит его талант, но этого не произошло. Когда ему было 37 лет, Форд пошел работать плотником. Эта профессия стала для него судьбоносной и свела его Джорджем Лукасом. Режиссер и пригласил Форда в “Звездные войны”, сделавшие его знаменитым на весь мир.

Брайан Крэнстон

Свою актерскую деятельность Крэнстон начал еще в юности. Он снимался в известных голливудских проектах, но получал там лишь эпизодические роли. Так, его можно увидеть в “Спасателях Малибу” и “Секретных материалах”. Настоящая слава пришла к нему в 2008 году после премьеры сериала “Во все тяжкие”, где он сыграл главную роль Уолтера Уайта. Тогда ему было 52 года. С тех пор он получил множество наград и номинаций среди кинопремий, звезду на “Аллее славы” и продолжает сниматься в блокбастерах.

Сэмюэл Л. Джексон