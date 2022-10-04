Как сейчас выглядят и живут главные герои «Счастливы вместе»

Букины — родная почти каждому россиянину семья. Тысячи домохозяек узнали в Даше свои черты и привычки, а продавцу обуви Гене и вовсе воздвигли памятник в Екатеринбурге. Последняя серия легендарной истории вышла в 2013 году. Уже тогда было понятно, что долгожданного продолжения поклонникам ждать не стоит. Теперь же на дворе 2022 год, и кристально ясно одно: кина не будет.

Фото: Super.ru Super.ru

Чем и как сейчас живут актеры культового ситкома, за которыми навсегда закрепились их образы из «Счастливы вместе», — в нашем материале.

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Даша Букина

Рыжая бестия Даша Букина уже давно не рыжая. Актриса Наталья Бочкарева — шатенка, и ей уже не 25 лет, как было на момент съемок, а 42. Как на экране, так и в жизни у актрисы двое детей — сын Иван и дочка Мария. С их отцом юристом Николаем Борисовым она развелась еще в 2010 году. Кто нынче занимает вакантное место в сердце артистки, доподлинно неизвестно. Частенько на светских мероприятиях Наталья появляется под руку с таинственным незнакомцем. СМИ убеждены, что это ее молодой человек Роман, с которым она вместе с 2017 года.

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Сейчас Наталья снимается в кино и сериалах, играет в театре и даже открыла свою актерскую школу в Москве. Она активно развивает свои социальные сети и снимает смешные видеоролики. А вот три года назад с Бочкаревой приключилась совсем не смешная история: ее судили по делу о хранении наркотиков.

Света Букина

Дарья Сагалова цвет волос не меняла, но из беззаботной девчонки успела за эти годы вырасти в жену и мать двоих детей. Актрисе 36 лет, и она продолжает сниматься в сериалах. Так, в 2018 году вышел «Улетный экипаж» с ее участием. Про театр она тоже не забывает: увидеть экс-Букину на сцене можно в постановке «Быть Михаилом Чеховым».

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«Сейчас вместе с супругом я занимаюсь бизнесом, продолжаю руководить своей школой танцев, а также работать над проектами в сфере кино. Я уже давно не Светка Букина. Я скорее мама шекспировской Джульетты, чем сама Джульетта»

Гена Букин

Главе общества «Без баб» и футболисту, забившему хет-трик в финале турнира «Кожаный мяч», 47 лет, и он успел сыграть свадьбу уже целых 4 раза. В прошлом году молодая супруга Виктора Логинова Мария заявила, что планирует развестись с актером спустя 11 месяцев брака, но вовремя остановилась. Плюсы от женитьбы определенно есть — дети. Их у Логинова, к слову, пятеро.

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А вот с работой у Виктора полный порядок. Он активно играет в театре и появляется на телевидении. За его плечами такие ТВ-шоу, как «Интуиция», «Назад в будущее», «Пятеро на одного» и «Машина».

Рома Букин

Если Ромке Букину с девушками не везло, то у 32-летнего Александра Якина с этим все превосходно. Уже шесть лет он живет в браке с актрисой Анной Зайцевой.

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В карьере у него тоже все путем: актер ежедневно играет в спектаклях и даже вел передачу «Идем в кино!» на телеканале «Карусель». Многие его знают и любят не только по «Счастливы вместе», но и благодаря сериалу «Восьмидесятые». А так Грандмастер Бит почти не изменился, только кудри состриг.

Лена Полено

Лучшую подружку и соседку Дарьи Букиной Лену Полено сыграла ныне длинноволосая актриса Юлия Захарова. Ей 42 года, она играет в театре и иногда появляется на ТВ-шоу.

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О личной жизни Захаровой ничего не известно, кроме того, что у нее есть милый белый пес. Да и свои соцсети она пополняет свежим контентом крайне редко: в шапке ее профиля в Инстаграме (запрещен в РФ) стоит подпись «Непубличная личность».

Анатолий Полено

Заметно поседевшему Павлу Савинкову, которому досталась роль подкаблучника-мужа Лены Полено, уже 40 лет. Он продолжает сниматься в кино, а в сериале СТС «Родком» ему и вовсе досталась одна из главных ролей.

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В интервью «Экспресс-газете» он говорил, что счастлив в браке с супругой Александрой и является отцом двоих детей.

Барон

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