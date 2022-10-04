Звезда «Триггера» рассказала о трудностях после переезда в Москву

Российская актриса Виктория Маслова, известная по роли в сериале «Триггер», рассказала, что первое время после переезда в Москву ей приходилось непросто. Она призналась, что пару раз ей из-за отсутствия жилья она ночевала на Казанском вокзале и мыла голову в раковине. Воспоминаниями о трудностях, с которыми она столкнулась в начале жизни в столице, Маслова поделилась в интервью журналу WomanHit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Через некоторое время после переезда актриса поселилась у двоюродных сестер своей матери, которые не брали с нее денег за проживание. По словам Масловой, у своих родственниц она жила довольно длительный период времени. После этого актриса переехала в коммунальную квартиру, которую ей предоставил театр, где она играла. Жилье располагалось в центре Москвы, недалеко от станции метро «Краснопресненская» и зоопарка. Маслова отметила, что в данный момент у нее есть собственная квартира.

Кроме того, актриса призналась, что очень сильно любит город Санкт-Петербург и считает его своим городом. «Я его обожаю всей душой, это как любимый мужчина. Я иду, ветер целует мне щеки, обнимает меня. Может, я жила там в прошлой жизни, не знаю. Я получаю невероятное эстетическое и духовное удовольствие», — поделилась звезда.