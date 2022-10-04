Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
1 час назад

Звезда «Триггера» рассказала о трудностях после переезда в Москву

Lenta.ruиещё 1

Российская актриса Виктория Маслова, известная по роли в сериале «Триггер», рассказала, что первое время после переезда в Москву ей приходилось непросто. Она призналась, что пару раз ей из-за отсутствия жилья она ночевала на Казанском вокзале и мыла голову в раковине. Воспоминаниями о трудностях, с которыми она столкнулась в начале жизни в столице, Маслова поделилась в интервью журналу WomanHit.

Звезда «Триггера» рассказала о трудностях после переезда в Москву
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Через некоторое время после переезда актриса поселилась у двоюродных сестер своей матери, которые не брали с нее денег за проживание. По словам Масловой, у своих родственниц она жила довольно длительный период времени. После этого актриса переехала в коммунальную квартиру, которую ей предоставил театр, где она играла. Жилье располагалось в центре Москвы, недалеко от станции метро «Краснопресненская» и зоопарка. Маслова отметила, что в данный момент у нее есть собственная квартира.

Кроме того, актриса призналась, что очень сильно любит город Санкт-Петербург и считает его своим городом. «Я его обожаю всей душой, это как любимый мужчина. Я иду, ветер целует мне щеки, обнимает меня. Может, я жила там в прошлой жизни, не знаю. Я получаю невероятное эстетическое и духовное удовольствие», — поделилась звезда.

В августе лидер группы Therr Maitz Антон Беляев рассказал, что после переезда в Москву некоторое время чувствовал себя не в своей тарелке и испытывал нехватку денег. По приезде в столицу музыканту с девушкой пришлось поселиться в самой дешевой из рассматриваемых квартир, которая располагалась далеко от метро.

Актеры,Виктория Маслова,Антон Беляев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители