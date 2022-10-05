Почему режиссер «Черной пантеры» хотел завершить карьеру

«В какой-то момент я подумал: "Я ухожу из этого бизнеса". Я не знал, смогу ли я снять еще один фильм, тем более еще один фильме о Черной пантере, потому что это очень больно. Я подумал о том, как я могу снова открыться для таких чувств», — отметил кинодеятель.