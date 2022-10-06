В Красноярске Безрукову подарили колесную лиру

Художественный руководитель московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал, что ему подарили «необычный музыкальный инструмент» на гастролях в Красноярске. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

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Актер показал, что ему подарили колесную лиру. Музыкальный инструмент изготовлен на заказ. По словам Безрукова, лира необходима для одного из спектаклей. Артист отметил, у труппы театра уже есть похожий инструмент, созданный воронежскими мастерами. «Теперь будет и красноярская», — заключил актер.