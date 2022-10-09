Дети известных актеров, которые тоже стали актерами

Обычно, когда дети идут по стопам своих творческих родителей, ничего хорошего не выходит. Но не в этот раз, некоторые дети актеров очень комфортно чувствуют себя на семейном поприще. "Рамблер" расскажет про трех детей известных актеров, которые продолжили путь родителей.

Фото: социальные сети социальные сети

Ольга Бодрова

кадр из фильма

Дочь Сергея Бодрова только начинает свой карьерный путь, но ее заслуги уже отметиили на VI Международном фестивалье "Евразийский мост". Метафизическую драму "Велга" с потрясающими пейзажами Северного моря и Ольгой Бодровой в главной роли отметили специальным призом, а недавно девушка появилась на обложке питерского журнала "Собака".

Никита Ефремов

кадр из фильма

Никита Ефремов становится настоящим секс-символом отечественного кино. Во время обучения в МХАТе фамилия не давала студенту никаких бонусов и привилегий, наоборот с Евремова спрашивали строже, наверное, поэтому за его актерскую игру не стыдно. Недавно он покорил зрителей своим участием в сериале "Нулевой пациент" о вспышке ВИЧ в СССР.

Анна Михалкова

кадр из фильма