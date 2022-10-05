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1 час назад

Евгений Миронов рассказал, что купил икону на съемках "Сердца пармы"

Газета.Ru

Актер Евгений Миронов рассказал, что заказал икону на съемках фильма «Сердце пармы». Этим он поделился в беседе с aif.ru.

Миронов рассказал, что купил икону на съемках "Сердца пармы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Миронов приобрел икону со Святителем Ионы, которого сыграл в исторической драме. Он добавил, что подарил изображение в храм.

«Оказавшись на Святой горе Афон, заказал в мастерской икону святителей Великопермских Герасима, Питирима и Ионы. Первая часть съемок проходила летом, а зимой я вернулся в Губаху уже с иконой. Так что теперь она в храме, и святитель Иона — в тех самых местах, где когда-то крестил пермяков», — поделился актер.

Ранее Миронов прокомментировал отъезд Хаматовой из России.

Актеры,Евгений Миронов,
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