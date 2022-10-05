Миронов рассказал, что купил икону на съемках "Сердца пармы"

«Оказавшись на Святой горе Афон, заказал в мастерской икону святителей Великопермских Герасима, Питирима и Ионы. Первая часть съемок проходила летом, а зимой я вернулся в Губаху уже с иконой. Так что теперь она в храме, и святитель Иона — в тех самых местах, где когда-то крестил пермяков», — поделился актер.