Умер актер “Метода” и “Глухаря” Леонид Банишев

Стало известно о смерти советского и российского актера Леонида Банишева. Артисту было 69 лет. Соответствующая новость появилась на портале ФАН.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Леонид скончался в больнице Дмитрова после четвертого инсульта еще 30 сентября. Однако в СМИ информация о смерти любимца российских зрителей поступила только сегодня.

Известно, что 4 октября в Сергиевом Посаде состоялись похороны Банишева. Там артист жил и преподавал в последние годы.

Леонида Банишева приглашали не только в кино- и телепроекты. Несколько лет он служил Бугурусланскому театру драмы, Чкаловскому русскому театру драмы и Душанбинскому русскому театру.