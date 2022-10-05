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25 минут назад

Умер актер “Метода” и “Глухаря” Леонид Банишев

Мира Маркина

Стало известно о смерти советского и российского актера Леонида Банишева. Артисту было 69 лет. Соответствующая новость появилась на портале ФАН.

Умер актер “Метода” и “Глухаря” Леонид Банишев
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Леонид скончался в больнице Дмитрова после четвертого инсульта еще 30 сентября. Однако в СМИ информация о смерти любимца российских зрителей поступила только сегодня.

Известно, что 4 октября в Сергиевом Посаде состоялись похороны Банишева. Там артист жил и преподавал в последние годы.

Леонида Банишева приглашали не только в кино- и телепроекты. Несколько лет он служил Бугурусланскому театру драмы, Чкаловскому русскому театру драмы и Душанбинскому русскому театру.

Телезрителям актер запомнился ролями в сериалах “Закон и порядок”, “Глухарь”, “Скорая помощь”, “Метод”.

Актеры,Леонид Банишев,
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