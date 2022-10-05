Умер актер “Метода” и “Глухаря” Леонид Банишев

Стало известно о смерти советского и российского актера Леонида Банишева. Артисту было 69 лет. Соответствующая новость появилась на портале ФАН.
Леонид скончался в больнице Дмитрова после четвертого инсульта еще 30 сентября. Однако в СМИ информация о смерти любимца российских зрителей поступила только сегодня.
Известно, что 4 октября в Сергиевом Посаде состоялись похороны Банишева. Там артист жил и преподавал в последние годы.
Леонида Банишева приглашали не только в кино- и телепроекты. Несколько лет он служил Бугурусланскому театру драмы, Чкаловскому русскому театру драмы и Душанбинскому русскому театру.
Телезрителям актер запомнился ролями в сериалах “Закон и порядок”, “Глухарь”, “Скорая помощь”, “Метод”.