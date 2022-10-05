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3 часа назад

Сара Джессика Паркер вернулась на съемочную площадку после смерти отчима

Газета.Ru

Американская актриса Сара Джессика Паркер вернулась к съемкам второго сезона сериала «И просто так» меньше чем, через неделю после смерти отчима. Об этом сообщает People.

Сара Джессика Паркер вернулась на съемочную площадку после смерти отчима
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сара Джессика Паркер опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой она готовится к съемкам эпизода второго сезона сериала «И просто так». На снимке с актрисой работает костюмер, который поправляет на ней брюки, а рядом стоит пластиковый голубь.

«Первый выход в свет. Улицы Нью-Йорка», — подписала фотографию звезда.

Отчим звезды «Секса в большом городе» Пол Гиффин Форсте умер 28 сентября 2022 года после неожиданной и скоротечной болезни.

«Нашей семье грустно сообщать, что после неожиданной и скоротечной болезни Пол Гиффин Форст скончался вчера в возрасте 76 лет. В свои последние минуты он был окружен любовью и благодарностью своей обожаемой жены Барбары и детей, включая Сару Джессику Паркер», — говорилось в заявлении, опубликованным People.

Ранее сообщалось, что Сара Джессика Паркер впервые за долгое время вышла в свет с дочерьми.

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