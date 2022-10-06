Семья застреленной оператора примирилась с Алеком Болдуином

Семья женщины-оператора Галины Хатчинс, случайно застреленной во время съемок фильма "Ржавчина" 21 октября 2021 года, заключила мировое соглашение с выстрелившим в женщину актером Алеком Болдуином. Об этом сообщает издание Variety.

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Ранее семья Хатчинс подала в суд на актера и студию Rust Movie Productions, LLC. "В рамках этого соглашения наше дело будет прекращено", — сказал Мэтью Хатчинс, муж покойной Галины Хатчинс.

Съемки ленты "Ржавчина" возобновятся в январе 2023 года. В рамках мирового соглашения Мэтью Хатчинс получит должность одного из исполнительных продюсеров фильма. "Все мы убеждены, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем", — заключил Хатчинс.

21 октября 2021 года на съемках "Ржавчины" Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, заряженного боевыми, а не холостыми патронами. В результате погибла оператор, и серьезно пострадал режиссер. После трагического инцидента Болдуин жаловался на потерю контрактов в кино.