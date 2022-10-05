Алек Болдуин достиг соглашения с семьей погибшего оператора

"Мы достигли соглашения, подлежащего утверждения судом, по нашему делу о неправомерной смерти против продюсеров "Ржавчины", включая Алека Болдуина и Rust Movie Productions, LLC. В рамках этого урегулирования наше дело будет прекращено. Съемки фильма "Ржавчина", исполнительным продюсером которого я теперь буду, возобновятся со всеми первоначальными основными участниками в январе 2023 года. Я не заинтересован в том, чтобы заниматься взаимными обвинениями или перекладывать вину (на продюсеров или мистера Болдуина). Все мы считаем, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем. Я благодарен продюсерам и сообществу за то, что они объединились, чтобы отдать дань уважения последней работе Галины", - сообщил в заявлении Мэттью Хатчинс, супруг погибшей.