Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
1 час назад

Кристиан Бэйл «был потерян» на съемках «Тора 4»

Чемпионат.com

В интервью изданию GQ Кристиан Бэйл заявил, что даже не пытался применять так называемый «актёрский метод» для роли Горра в «Торе 4». По его словам, это было бы «жалкой попыткой», ведь ему приходилось бы постоянно просить помощь у окружающих:

Кристиан Бэйл «был потерян» на съемках «Тора 4»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Это было бы жалкой попыткой. Ведь мне приходилось постоянно просить помощи для того, чтобы достать и засунуть клыки обратно. Или объяснять, что я сломал накладной ноготь или запнулся о тунику.

Метод — техника актёрской игры, заключающаяся в полном перевоплощении в персонажа даже за пределами съёмочной площадки. Известные последователи метода: Хит Леджер, Дастин Хоффман и Джаред Лето.

Также Бэйл заявил, что он впервые в жизни играл с таким количеством зелёных и синих экранов вокруг него. Привыкнуть к ним он не смог аж до конца съёмок и постоянно путал одну площадку с другой. Всё производство он чувствовал себя потерянным.

Фильм «Тор: Любовь и гром» уже доступен на стриминговых площадках. Картину оценили довольно низко из-за плохой графики и нелепого сюжета, однако злодей Кристиана Бэйла, по мнению многих зрителей — одно из немногих светлых пятен в ленте.

Актеры,Дастин Хоффман,Кристиан Бэйл,Джаред Лето,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители