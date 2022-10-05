Безруков рассказал о несчастном случае на съемках “Есенина”

Российский актер театра и кино Сергей Безруков рассказал подписчикам своего Telegram-канала о неприятном инциденте, который произошел на съемках сериала о поэте Есенине.

“Если пролил кровь в первом кадре, значит проект будет очень живой, с кровью, с эмоциями” — вспомнил актер о своеобразном знаке свыше.

Безруков напомнил, что съемочная команда работала на родине Есенина в селе Константиново. Туда артист приехал на несколько дней раньше остальных коллег, чтобы посетить дом племянницы поэта. Он также успел самостоятельно переплыть Оку на лодке, а еще практиковался в декламации стихов.