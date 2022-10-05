Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
2 часа назад

Безруков рассказал о несчастном случае на съемках “Есенина”

Мира Маркина

Российский актер театра и кино Сергей Безруков рассказал подписчикам своего Telegram-канала о неприятном инциденте, который произошел на съемках сериала о поэте Есенине.

Безруков рассказал о несчастном случае на съемках “Есенина”
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, работа над телепроектом велась в 2004 году. На съемках Безруков сильно порезался осколками разбитой бутылки.

“Если пролил кровь в первом кадре, значит проект будет очень живой, с кровью, с эмоциями” — вспомнил актер о своеобразном знаке свыше.

Безруков напомнил, что съемочная команда работала на родине Есенина в селе Константиново. Туда артист приехал на несколько дней раньше остальных коллег, чтобы посетить дом племянницы поэта. Он также успел самостоятельно переплыть Оку на лодке, а еще практиковался в декламации стихов.

Ранее мы писали, почему Сергей Безруков недоволен поколением молодых.

Актеры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители