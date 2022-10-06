Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
1 час назад

Актер Болдуин помирился с семьей оператора Хатчинс после случайного выстрела в нее

Vse42.ru

Американский актер Алек Болдуин примирился с родными оператора Галины Хатчинс, которую он случайно застрелил на съемочной площадке.

Актер Болдуин помирился с семьей оператора Хатчинс после случайного выстрела в нее
Фото: Vse42.ruVse42.ru

После несчастного случая, произошедшего в октябре прошлого года на съемочной площадке фильма "Ржавчина", американский артист примирился с семьей погибшего оператора. Об этом сам Алек Болдуин сообщил поклонникам в соцсети.

В качестве исполнительного продюсера киноленты выступит вдовец Галины Хатчинс, который также получит часть вырученной с проекта прибыли, передает издание Inforeactor.ru.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что актер Алек Болдуин в восьмой раз стал отцом на 65-ом году жизни.

Актеры,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители