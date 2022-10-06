Актер Болдуин помирился с семьей оператора Хатчинс после случайного выстрела в нее

Американский актер Алек Болдуин примирился с родными оператора Галины Хатчинс, которую он случайно застрелил на съемочной площадке.

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После несчастного случая, произошедшего в октябре прошлого года на съемочной площадке фильма "Ржавчина", американский артист примирился с семьей погибшего оператора. Об этом сам Алек Болдуин сообщил поклонникам в соцсети.

В качестве исполнительного продюсера киноленты выступит вдовец Галины Хатчинс, который также получит часть вырученной с проекта прибыли, передает издание Inforeactor.ru.