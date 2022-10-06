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46 минут назад

Элизабет Олсен назвала фильмы Marvel нелепыми

Inc-Newsиещё 1

Шквал спецэффектов вместо живой актерской работы разочаровал знаменитость.

Элизабет Олсен назвала фильмы Marvel нелепыми
Фото: Inc-NewsInc-News

Актриса Элизабет Олсен, прославившаяся ролью Алой Ведьмы в кинокомиксах Marvel, заявила о своем разочаровании такими фильмами.

По словам артистки, раньше она всегда мечтала стать часть команды Marvel, а когда ей это удалось, она попал в эпицентр хаотичных событий, которые режиссеры потом просто «склеивают» в единую картину.

«Актеры не понимают происходящего, и от этого трудно проигрывать те или иные эмоции. Весь успех Marvel держится исключительно на спецэффектах», - пожаловалась актриса.

По мнению Элизабет Олсен, если посмотреть такие фильмы без компьютерной графики, они покажутся зрителям нелепыми.

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