Элизабет Олсен назвала фильмы Marvel нелепыми

Шквал спецэффектов вместо живой актерской работы разочаровал знаменитость.
Актриса Элизабет Олсен, прославившаяся ролью Алой Ведьмы в кинокомиксах Marvel, заявила о своем разочаровании такими фильмами.
По словам артистки, раньше она всегда мечтала стать часть команды Marvel, а когда ей это удалось, она попал в эпицентр хаотичных событий, которые режиссеры потом просто «склеивают» в единую картину.
«Актеры не понимают происходящего, и от этого трудно проигрывать те или иные эмоции. Весь успех Marvel держится исключительно на спецэффектах», - пожаловалась актриса.
По мнению Элизабет Олсен, если посмотреть такие фильмы без компьютерной графики, они покажутся зрителям нелепыми.