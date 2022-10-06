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2 часа назад

Кристиан Бэйл назвал монотонными съемки фильма "Тор: Любовь и Гром"

Газета.Ruиещё 1

Актер Кристиан Бэйл в беседе с GQ признался, что не мог отличить один съемочный день от другого из-за монотонности и однотипности работы над фильмом режиссера Тайки Вайтити "Тор: Любовь и Гром".

Кристиан Бэйл назвал монотонными съемки "Тора: Любовь и Гром"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я бы сказал, что это было однообразно. У вас есть хорошая команда. У вас есть актеры, которые гораздо опытнее, чем я. Но можете ли вы отличить один день [съемок] от другого? Нет, определенно нет", - отметил Бэйл.

По его мнению, съемки супергеройского фильма были монотонными из-за использования зеленого фона - хромокея. Артист признался, что даже не мог найти нужную студию, поэтому ему требовалась помощь членов съемочной группы, чтобы попасть на работу.

"Я даже не мог отличить одну студию от другой. Мне говорили: "Вам на третью студию". И я спрашиваю "Это какая?" - вспомнил Бэйл.

Ранее Кристиан Бэйл назвал "жалкой" идею играть в фильмах Marvel по системе Станиславского.

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