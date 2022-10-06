Актеры, которых не брали в кино из-за внешности

Кира Найтли и другие звезды экрана, которым отказывали на пробах из-за внешности. Благодаря своему упорству и таланту они смогли доказать всем, что любая внешность подходит для съемок, а своей особенной красотой заставили зрителей влюбиться. О них — в материале “Рамблера”.
Актриса с малых лет мечтала о карьере в кино, так как ее родители были артистами. Уже в шесть лет у нее был собственный агент, и в детстве она много снималась. Однако в юности актрисе часто отказывали в роли. Ей говорили, что она слишком худая, а также режиссерам не нравился ее неправильный прикус. Большую роль в ее карьере сыграло сходство с Натали Портман. Сначала Найтли работала с ней на одной площадке, а потом ее пригласили в самостоятельные проекты. Первой большой ролью стала Элизабет Суонн в “Пиратах Карибского моря”. Тогда Найтли смогла обаять зрителей, а уже после этого появились более серьезные роли и номинации на “Оскар”.
Поклонники британского актера до сих пор расходятся во мнении относительно его внешности. Одни считают его обаятельным, а другие указывают на то, что его лицо не вписывается в стандарты красоты. Его первой большой ролью стал Шерлок Холмс в сериале, основанном на книгах Артура Конан Дойла. Однако съемочная группа долго сомневалась о том, сможет ли Камбербэтч влюбить в себя зрителей, но дали ему шанс благодаря актерскому таланту. Первое время зрители не воспринимали актера и травили его за внешность, но он смог справиться с волной ненависти. Сейчас его называют одним из успешных и перспективных актеров современности.
На счету актрисы уже есть сотни знаковых ролей, но начало ее карьеры не предвещало такого успеха. С детства она играла в театре и планировала карьеру именно на сцене, но потом переехала в Нью-Йорк и решила попробовать себя в кино. Однако Стрип ждали исключительно унижения, так как ее лицо не подходило под общепринятые стандарты красоты. Когда она пришла на пробы фильма “Кинг-Конг” в 1975 году, продюсер назвал ее “свиньей”. “Зачем ты прислал мне эту свинью? Эта женщина настолько уродлива…”, — сказал Дино де Лаурентис, обсуждая актрису. Он говорил по-итальянски со своим сыном и очень удивился, когда девушка ответила ему на том же языке. Она сдержала себя и извинилась, что разочаровала мужчину. Однако потом Стрип получила мировое признание. Сейчас у нее дома стоит по три статуэтки “Оскар” и “Эмми”, а также много других престижных наград.