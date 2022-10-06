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33 минуты назад

Актеры, которых не брали в кино из-за внешности

Мария Каткова

Кира Найтли и другие звезды экрана, которым отказывали на пробах из-за внешности. Благодаря своему упорству и таланту они смогли доказать всем, что любая внешность подходит для съемок, а своей особенной красотой заставили зрителей влюбиться. О них — в материале “Рамблера”.

Актеры, которых не брали в кино из-за внешности
Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Кира Найтли

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Актриса с малых лет мечтала о карьере в кино, так как ее родители были артистами. Уже в шесть лет у нее был собственный агент, и в детстве она много снималась. Однако в юности актрисе часто отказывали в роли. Ей говорили, что она слишком худая, а также режиссерам не нравился ее неправильный прикус. Большую роль в ее карьере сыграло сходство с Натали Портман. Сначала Найтли работала с ней на одной площадке, а потом ее пригласили в самостоятельные проекты. Первой большой ролью стала Элизабет Суонн в “Пиратах Карибского моря”. Тогда Найтли смогла обаять зрителей, а уже после этого появились более серьезные роли и номинации на “Оскар”.

Бенедикт Камбербэтч

Кадр из сериала "Шерлок"

Поклонники британского актера до сих пор расходятся во мнении относительно его внешности. Одни считают его обаятельным, а другие указывают на то, что его лицо не вписывается в стандарты красоты. Его первой большой ролью стал Шерлок Холмс в сериале, основанном на книгах Артура Конан Дойла. Однако съемочная группа долго сомневалась о том, сможет ли Камбербэтч влюбить в себя зрителей, но дали ему шанс благодаря актерскому таланту. Первое время зрители не воспринимали актера и травили его за внешность, но он смог справиться с волной ненависти. Сейчас его называют одним из успешных и перспективных актеров современности.

Актеры, которые не стареют много лет

Мерил Стрип

Кадр из фильма "Простые сложности"

На счету актрисы уже есть сотни знаковых ролей, но начало ее карьеры не предвещало такого успеха. С детства она играла в театре и планировала карьеру именно на сцене, но потом переехала в Нью-Йорк и решила попробовать себя в кино. Однако Стрип ждали исключительно унижения, так как ее лицо не подходило под общепринятые стандарты красоты. Когда она пришла на пробы фильма “Кинг-Конг” в 1975 году, продюсер назвал ее “свиньей”. “Зачем ты прислал мне эту свинью? Эта женщина настолько уродлива…”, — сказал Дино де Лаурентис, обсуждая актрису. Он говорил по-итальянски со своим сыном и очень удивился, когда девушка ответила ему на том же языке. Она сдержала себя и извинилась, что разочаровала мужчину. Однако потом Стрип получила мировое признание. Сейчас у нее дома стоит по три статуэтки “Оскар” и “Эмми”, а также много других престижных наград.

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