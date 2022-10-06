Актеры, которых не брали в кино из-за внешности

Кира Найтли и другие звезды экрана, которым отказывали на пробах из-за внешности. Благодаря своему упорству и таланту они смогли доказать всем, что любая внешность подходит для съемок, а своей особенной красотой заставили зрителей влюбиться. О них — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря" Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Кира Найтли

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Актриса с малых лет мечтала о карьере в кино, так как ее родители были артистами. Уже в шесть лет у нее был собственный агент, и в детстве она много снималась. Однако в юности актрисе часто отказывали в роли. Ей говорили, что она слишком худая, а также режиссерам не нравился ее неправильный прикус. Большую роль в ее карьере сыграло сходство с Натали Портман. Сначала Найтли работала с ней на одной площадке, а потом ее пригласили в самостоятельные проекты. Первой большой ролью стала Элизабет Суонн в “Пиратах Карибского моря”. Тогда Найтли смогла обаять зрителей, а уже после этого появились более серьезные роли и номинации на “Оскар”.

Бенедикт Камбербэтч

Кадр из сериала "Шерлок"

Поклонники британского актера до сих пор расходятся во мнении относительно его внешности. Одни считают его обаятельным, а другие указывают на то, что его лицо не вписывается в стандарты красоты. Его первой большой ролью стал Шерлок Холмс в сериале, основанном на книгах Артура Конан Дойла. Однако съемочная группа долго сомневалась о том, сможет ли Камбербэтч влюбить в себя зрителей, но дали ему шанс благодаря актерскому таланту. Первое время зрители не воспринимали актера и травили его за внешность, но он смог справиться с волной ненависти. Сейчас его называют одним из успешных и перспективных актеров современности.

Мерил Стрип