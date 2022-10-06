Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
1 час назад

Алексей Кравченко сыграл в фильме о группе «Вагнер»

Кино-Панк

В YouTube опубликован игровой фильм «Лучшие в аду», рассказывающий о действиях группы «Вагнер» Евгения Пригожина в Украине. В роли ведущего в фильме неожиданно появился актёр Алексей Кравченко.

Алексей Кравченко сыграл в фильме о группе «Вагнер»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Фильм был опубликован вчера, 5 октября, и набрал 86 тысяч просмотров. В описании к нему авторы отметили, что попытались отразить конфликт и с той, и с другой стороны, без малейшего принижения достоинств противника. Противоборствующие силы разделены на белых и жёлтых.

Группа «Вагнера» была создана в 2014 году, хотя Евгений Пригожин признался в причастности к ней только 26 сентября 2022 года. Алексей Кравченко уже работал в медиапроектах Пригожина, он исполнил одну из главных ролей в боевике «Солнцепек».

Актеры,Евгений Пригожин,Алексей Кравченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители