Алексей Кравченко сыграл в фильме о группе «Вагнер»

В YouTube опубликован игровой фильм «Лучшие в аду», рассказывающий о действиях группы «Вагнер» Евгения Пригожина в Украине. В роли ведущего в фильме неожиданно появился актёр Алексей Кравченко.
Фильм был опубликован вчера, 5 октября, и набрал 86 тысяч просмотров. В описании к нему авторы отметили, что попытались отразить конфликт и с той, и с другой стороны, без малейшего принижения достоинств противника. Противоборствующие силы разделены на белых и жёлтых.
Группа «Вагнера» была создана в 2014 году, хотя Евгений Пригожин признался в причастности к ней только 26 сентября 2022 года. Алексей Кравченко уже работал в медиапроектах Пригожина, он исполнил одну из главных ролей в боевике «Солнцепек».