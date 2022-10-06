Алексей Кравченко сыграл в фильме о группе «Вагнер»

В YouTube опубликован игровой фильм «Лучшие в аду», рассказывающий о действиях группы «Вагнер» Евгения Пригожина в Украине. В роли ведущего в фильме неожиданно появился актёр Алексей Кравченко.

Фото: Кино-Панк Кино-Панк

Фильм был опубликован вчера, 5 октября, и набрал 86 тысяч просмотров. В описании к нему авторы отметили, что попытались отразить конфликт и с той, и с другой стороны, без малейшего принижения достоинств противника. Противоборствующие силы разделены на белых и жёлтых.