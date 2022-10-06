Самые красивые актрисы мира: топ-24 с фото

Эти актрисы получают лучшие предложения от режиссеров и продюсеров и непременно приносят успех фильмам, в которых снимаются. Это и неудивительно. Они неизменно попадают в рейтинги красивых и сексуальных. «Рамблер» показывает самых красивых актрис мира и рассказывает, какие фильмы и сериалы с ними непременно стоит посмотреть.
Многие женщины боятся стареть, но Анджелина Джоли, как будто не из их числа. Красивая, сильная, решительная, она не только снимается, но и выступает в качестве режиссера. Жаль, что сейчас ее имя все чаще появляется в прессе в связи скандалами. Тем не менее шикарная Лара Крофт и опасная миссис Смит все также хороши, а значит эти фильмы стоит посмотреть.
У актрисы невероятная внешность, ей идут и длинные, и короткие стрижки, и светлые, и темные волосы. Пронзительные голубые глаза сводят с ума и мужчин, и женщин. Обязательны к просмотру: «Сладкий ноябрь», где партнером Шарлиз Терон стал Киану Ривз, «Безумный Макс: Дорога ярости», «Талли».
Тонкая, высокая, мощная — в ней чувствуется невероятная жизненная сила. Не зря актриса играет Чудо-женщину, которая когда-то была Дианой, бесстрашной воительницей. В 2004 году Галь Гадот победила в конкурсе «Мисс Израиль 2004» и представляла свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная 2004». Что смотреть: «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Чудо-женщина», «Чудо-женщина 1984», «Шпионы по соседству», а также серии фильмов «Форсаж».
Американская актриса израильского происхождения. Известность ей принесли фильмы «Леон» и «Близость», «Мои черничные ночи», «Черный лебедь». А еще она подружка Тора.
Известной стала благодаря роли Харли Квин, но кроме супергеройских, она снимается и в драматических фильмах с большим бюджетом. «Волк с Уолл-Стрит», «Однажды в… Голливуде», «Барби» — отличные фильмы, которые нужно смотреть.
Российская актриса театра и кино. Вообще-то идеально — если вы сходите в театр, Анна играет в Театре имени Е. Вахтангова. На экране самыми известными стали ее работы в проекте «Елки» и сериалах «Оттепель», «Псих», «Пассажиры», «Уходящая натура», «Все началось в Харбине».
Французская актриса дебютировала в театре, но мировую славу ей принес фильм «300 спартанцев: Расцвет империи». Не раз попадала в списки самых красивых и сексуальных актрис мира.
Получала номинации на «Золотой глобус» и «Оскар», но пока все впереди. Популярность ей принес фильм «Мамма Миа!», в котором она работала с Мерил Стрип, Пирсом Броснаном, Колином Фертом и другими суперзвездами.
Английская актриса с австрийскими и венгерскими корнями. Обязательно смотреть все части «Мумии», «Мои черничные ночи», «Оз: Великий и ужасный», а также «Преданный садовник», за роль в котором она получила «Оскара» и «Золотой глобус».
Если вы считаете себя человеком с развитым чувством прекрасного, красоту Кейт Бланшетт вы не сможете не оценить. Лучшие фильмы: «Елизавета», «Властелин колец», «Авиатор», «Скандальный дневник», «Меня там нет», «Золотой век», «Жасмин» и «Кэрол».
У Моники Беллуччи огромная армия фанатов по всему миру. Актриса не скрывает возраст, а гордится им, и выглядит великолепно. Фильмы, которые нужно смотреть, — «Дракула», «Малена», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», «Страсти Христовы», «Братья Гримм», «007: Спектр».
Жгучая брюнетка, которую можно увидеть во многих фильмах культового испанского режиссера Педро Альмадовара. Например, «Боль и слава», «Возвращение», «Разомкнутые объятия», «Все о моей матери».
Индийская актриса и модель, которая в 2000 году победила в конкурсе «Мисс мира». Лучшими фильмами с ней признаны «Дон. Главарь мафии», «Наперегонки со временем», «Противостояние», «Незнакомец и незнакомка».
Американская актриса, певица и писательница — удивительное сочетание талантов. Если вы еще не видели, то посмотрите фильмы «Богема», «Его игра» и «Люди в черном 2», «Город грехов», «Семь жизней».
Звезда сериала «Почему женщины убивают?». Но вообще-то это не единственная ее великолепная работа. С Люси Лью можно посмотреть «Ангелы Чарли», «Убить Билла», «Чикаго».
Еще одна неувядающая красотка, возраст которой невозможно угадать. Получила «Оскар» за роль в фильме «Невидимая сторона», но внимания также достойны «Гравитация», «Столкновение», «Время убивать», «Дом у озера», «Скорость».
Маленькая Гермиона выросла и стала невероятной красавицей. Кроме фильмов о Гарри Поттере, Эмма Уотсон снималась фильмах «Колония Дигнидад», «Красавица и чудовище», «Сфера», «Маленькие женщины».
Кажется, что Рейчел из «Друзей» вообще не меняется. Дженнифер Энистон все так же свежа и хороша и продолжает сниматься в кино. Стоит увидеть фильмы с ее участием «Марли и я», «Брюс Всемогущий», «Цена измены», «Рок-звезда» и сериал «Утреннее шоу».
Звезда «Трансформеров» из-за своего характера лишилась главной роли в следующих частях франшизы, но от этого не перестала быть одной из самых красивых женщин в мире. Также ее можно увидеть в роли Эйприл в «Черепашках-Ниндзя», а еще в фильмах «Тело Дженнифер», «Клыки ночи».
Многие любят обращать внимание на сходство Киры Найтли и Натали Портман. Актрисы действительно похожи и обе считаются настоящими красавицами. Кира Найтли сыграла в «Анне Карениной», «Реальной любви», а еще франшизе «Пираты Карибского моря».
Не все актеры к 33 годам могут похвастаться таким количеством наград. В копилке Эммы Стоун — «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и три премии Гильдии киноактеров США. «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Бердмэн», «Ла-Ла Ленд», «Битва полов», «Фаворитка» и «Круэлла» — эти фильмы хороши и сами по себе, но с Эммой Стоун они гораздо лучше.
Лучшими считаются роли в «Дневнике памяти», «Настоящем детективе», «Шерлоке Холмсе»
Милу Кунис не раз признавали самой красивой актрисой Голливуда. Лучшими считаются ее работы в фильмах «Черный лебедь», «Четыре хороших дня», «Книга Илая», «Секс по дружбе», «Джиа» и «Оз: Великий и ужасный».
Первая мексиканка, которая получила номинацию на премию «Оскар». Лучшие фильмы с ее участием: «Фрида», «Отчаянный», «Догма», «Гонщики», «Пророк».