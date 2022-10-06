Самые красивые актрисы мира: топ-24 с фото

Эти актрисы получают лучшие предложения от режиссеров и продюсеров и непременно приносят успех фильмам, в которых снимаются. Это и неудивительно. Они неизменно попадают в рейтинги красивых и сексуальных. «Рамблер» показывает самых красивых актрис мира и рассказывает, какие фильмы и сериалы с ними непременно стоит посмотреть.

Фото: Кадр из фильма "Возвращение" Кадр из фильма "Возвращение"

Анджелина Джоли

Многие женщины боятся стареть, но Анджелина Джоли, как будто не из их числа. Красивая, сильная, решительная, она не только снимается, но и выступает в качестве режиссера. Жаль, что сейчас ее имя все чаще появляется в прессе в связи скандалами. Тем не менее шикарная Лара Крофт и опасная миссис Смит все также хороши, а значит эти фильмы стоит посмотреть.

Шарлиз Терон

Галь Гадот

Натали Портман

Американская актриса израильского происхождения. Известность ей принесли фильмы «Леон» и «Близость», «Мои черничные ночи», «Черный лебедь». А еще она подружка Тора.

Марго Робби

Известной стала благодаря роли Харли Квин, но кроме супергеройских, она снимается и в драматических фильмах с большим бюджетом. «Волк с Уолл-Стрит», «Однажды в… Голливуде», «Барби» — отличные фильмы, которые нужно смотреть.

Анна Чиповская

Ева Грин

Французская актриса дебютировала в театре, но мировую славу ей принес фильм «300 спартанцев: Расцвет империи». Не раз попадала в списки самых красивых и сексуальных актрис мира.

Аманда Сейфрид

Получала номинации на «Золотой глобус» и «Оскар», но пока все впереди. Популярность ей принес фильм «Мамма Миа!», в котором она работала с Мерил Стрип, Пирсом Броснаном, Колином Фертом и другими суперзвездами.

Рейчел Вайс

Английская актриса с австрийскими и венгерскими корнями. Обязательно смотреть все части «Мумии», «Мои черничные ночи», «Оз: Великий и ужасный», а также «Преданный садовник», за роль в котором она получила «Оскара» и «Золотой глобус».

Кейт Бланшетт

Моника Беллуччи

Пенелопа Крус

Жгучая брюнетка, которую можно увидеть во многих фильмах культового испанского режиссера Педро Альмадовара. Например, «Боль и слава», «Возвращение», «Разомкнутые объятия», «Все о моей матери».

Приянка Чопра

Индийская актриса и модель, которая в 2000 году победила в конкурсе «Мисс мира». Лучшими фильмами с ней признаны «Дон. Главарь мафии», «Наперегонки со временем», «Противостояние», «Незнакомец и незнакомка».

Розарио Доусон

Люси Лью

Звезда сериала «Почему женщины убивают?». Но вообще-то это не единственная ее великолепная работа. С Люси Лью можно посмотреть «Ангелы Чарли», «Убить Билла», «Чикаго».

Сандра Баллок

Эмма Уотсон

Дженнифер Энистон

Кажется, что Рейчел из «Друзей» вообще не меняется. Дженнифер Энистон все так же свежа и хороша и продолжает сниматься в кино. Стоит увидеть фильмы с ее участием «Марли и я», «Брюс Всемогущий», «Цена измены», «Рок-звезда» и сериал «Утреннее шоу».

Меган Фокс

Звезда «Трансформеров» из-за своего характера лишилась главной роли в следующих частях франшизы, но от этого не перестала быть одной из самых красивых женщин в мире. Также ее можно увидеть в роли Эйприл в «Черепашках-Ниндзя», а еще в фильмах «Тело Дженнифер», «Клыки ночи».

Кира Найтли

Многие любят обращать внимание на сходство Киры Найтли и Натали Портман. Актрисы действительно похожи и обе считаются настоящими красавицами. Кира Найтли сыграла в «Анне Карениной», «Реальной любви», а еще франшизе «Пираты Карибского моря».

Эмма Стоун

Рэйчел Макадамс

Лучшими считаются роли в «Дневнике памяти», «Настоящем детективе», «Шерлоке Холмсе»

Мила Кунис

Милу Кунис не раз признавали самой красивой актрисой Голливуда. Лучшими считаются ее работы в фильмах «Черный лебедь», «Четыре хороших дня», «Книга Илая», «Секс по дружбе», «Джиа» и «Оз: Великий и ужасный».

Сальма Хайек