Хью Джекман похвастался новыми фотографиями с Дэдпулом

Хью Джекман в своём «Твиттере» опубликовал фотографию, где он стоит рядом с Дэдпулом, которого играет Райан Рейнольдс. Актёр предложил подписчикам придумать к ней подпись.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Фанаты актёра опубликовали в комментариях ещё два фото. На них изображены Хью и Дэдпул, которые улыбаясь обнимаются.

В конце сентября Райан Рейнольдс выпустил видео, посвящённое фильму «Дэдпул 3». В видео актёр подтвердил участие в проекте Хью Джекмана, который вернётся к роли культового Росомахи.

Вскоре после этого Рейнольдс презентовал ещё одно видео, где ему компанию составил Хью Джекман. Актёры рассказали о грядущем блокбастере и о возвращении Росомахи.