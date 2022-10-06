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40 минут назад

Хью Джекман похвастался новыми фотографиями с Дэдпулом

Чемпионат.com

Хью Джекман в своём «Твиттере» опубликовал фотографию, где он стоит рядом с Дэдпулом, которого играет Райан Рейнольдс. Актёр предложил подписчикам придумать к ней подпись.

Хью Джекман похвастался новыми фотографиями с Дэдпулом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Фанаты актёра опубликовали в комментариях ещё два фото. На них изображены Хью и Дэдпул, которые улыбаясь обнимаются.

В конце сентября Райан Рейнольдс выпустил видео, посвящённое фильму «Дэдпул 3». В видео актёр подтвердил участие в проекте Хью Джекмана, который вернётся к роли культового Росомахи.

Вскоре после этого Рейнольдс презентовал ещё одно видео, где ему компанию составил Хью Джекман. Актёры рассказали о грядущем блокбастере и о возвращении Росомахи.

«Дедпул 3» должен выйти в прокат 6 сентября 2024 года. Глава Marvel Studios Кевина Файги заявил, что третий «Дэдпул» останется верен прошлым двум картинам и выйдет с высоким возрастным рейтингом.

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