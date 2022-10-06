Памела Андерсон написала "личные и правдивые" мемуары

Актриса Памела Андерсон написала мемуары Love, Pamela ("С любовью, Памела"), сообщает издание People. Звезда назвала книгу "личным и правдивым рассказом о жизни". Книга появится в продаже 31 января 2023 года.

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Памела Андерсон в 1992 году начала актерскую карьеру, сыграв Си Джей Паркер в сериале "Спасатели Малибу". После премьеры "Спасателей" на телевидении стала одним из главных американских секс-символов. Снялась в 18 фильмах, среди которых "Не называй меня малышка", "Очень страшное кино 3" и "Плейбой под прикрытием".