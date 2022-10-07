Чарли Ханнэм получил серьезную травму на съемках "Мятежной луны"

Английский актер Чарли Ханнэм пожаловался на проблемы со здоровьем. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Ханнэм рассказал, что получил серьезную травму на съемках фильма Зака Снайдера «Мятежная луна». Актеру диагностировали сильные повреждения спинных позвонков.
«На заживление уйдет два года, и у меня 40-процентный разрыв связки с правой стороны, которая удерживает мой позвоночник на месте», — признался актер.
Он уточнил, что получил травму во время подготовки к роли. Актер отметил, что в этом нет вины съемочной группы. По словам Ханнэма, он не прислушался к своему организму, слишком усердно работал и недостаточно отдыхал.