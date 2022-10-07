Чарли Ханнэм получил серьезную травму на съемках "Мятежной луны"

«На заживление уйдет два года, и у меня 40-процентный разрыв связки с правой стороны, которая удерживает мой позвоночник на месте», — признался актер.

Он уточнил, что получил травму во время подготовки к роли. Актер отметил, что в этом нет вины съемочной группы. По словам Ханнэма, он не прислушался к своему организму, слишком усердно работал и недостаточно отдыхал.