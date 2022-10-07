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3 часа назад

Актер Чарли Ханнэм рассказал о серьезной травме после съемок в фильме Зака Снайдера

Газета.Ru

Английский актер Чарли Ханнэм пожаловался на проблемы со здоровьем. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Чарли Ханнэм получил серьезную травму на съемках "Мятежной луны"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ханнэм рассказал, что получил серьезную травму на съемках фильма Зака Снайдера «Мятежная луна». Актеру диагностировали сильные повреждения спинных позвонков.

«На заживление уйдет два года, и у меня 40-процентный разрыв связки с правой стороны, которая удерживает мой позвоночник на месте», — признался актер.

Он уточнил, что получил травму во время подготовки к роли. Актер отметил, что в этом нет вины съемочной группы. По словам Ханнэма, он не прислушался к своему организму, слишком усердно работал и недостаточно отдыхал.

Актеры,Чарли Ханнэм,
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