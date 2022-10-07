Марго Робби поддержала кандидатуру Леди Гаги на роль Харли Квинн

Австралийская актриса Марго Робби прокомментировала информацию о том, что певица Леди Гага может сыграть Харли Квинн в фильме «Джокер: Безумие на двоих». Своими мыслями она поделилась в интервью с MTV News.

Робби призналась, что счастлива подобной интерпретации героини. По ее мнению, певица сделает с образом Харли Квинн что-то невероятное. «С самого начала мне хотелось, чтобы Харли Квинн была одним из тех персонажей, вроде Макбета или Бэтмена, который всегда переходит от одного великолепного актера к другому великолепному актеру», — поделилась актриса.