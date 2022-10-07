Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
43 минуты назад

Марго Робби поддержала кандидатуру Леди Гаги на роль Харли Квинн

Газета.Ru

Австралийская актриса Марго Робби прокомментировала информацию о том, что певица Леди Гага может сыграть Харли Квинн в фильме «Джокер: Безумие на двоих». Своими мыслями она поделилась в интервью с MTV News.

Марго Робби поддержала кандидатуру Леди Гаги на роль Харли Квинн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Робби призналась, что счастлива подобной интерпретации героини. По ее мнению, певица сделает с образом Харли Квинн что-то невероятное. «С самого начала мне хотелось, чтобы Харли Квинн была одним из тех персонажей, вроде Макбета или Бэтмена, который всегда переходит от одного великолепного актера к другому великолепному актеру», — поделилась актриса.

Ранее режиссер Джеймс Ганн подтвердил, что Харли Квинн еще вернется в киновселенную DC.

Актеры,Джеймс Ганн,Марго Робби,Стефани Джерманотта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители