Звезда "Чик" снялась обнаженной с волосами до пят

Звезда сериала «Чики» и фильмов «Петровы в гриппе», «Нелюбовь» Варвара Шмыкова снялась голой в новой фотосессии. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Актриса Варвара Шмыкова приняла участие в новой съемке, где примерила необычный для себя образ. Звезда сериалов снялась обнаженной с накладными волосами до пят. Ей сделали необычный макияж с «кукольными» ресницами, красной помадой и розовыми румянами. К кадрам она добавила: «Богиня».

Поклонники остались в восторге от нового образа Варвары Шмыковой и написали: «Божественно красиво», «Красота», «Аленушка», «Рапунцель», «Потрясающе», «Как красиво», «Венера Милосская», «Сказка о Русалке».

Варвара Шмыкова ло 2021-й была замужем за оператором Евгением Козловым, с которым познакомилась в июле 2011 года. В их браке родился сын Корней. Роды прошли в Лос-Анджелесе. У мальчика двойное гражданство. Актриса вышла замуж за Данилу Радлова в июле 2021 года, спустя две недели после развода.