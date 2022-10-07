Кинокритик назвал Прилучного "русским Брюсом Уиллисом без будущего"

Кинокритик Роман Григорьев считает, что у Павла Прилучного нет будущего в карьере, так как он уже стал актером одной роли. Его слова приводит Day.ru.
«Будущего у него нет, потому что он уже превратился в памятник самому себе. По большому счету, Павел Прилучный — русский Брюс Уиллис, который до старости будет играть одно и то же. Если, конечно, сам не захочет изменить эту ситуацию», — отметил Григорьев.
При этом Прилучный считается одним из самых высокооплачиваемых актеров России. Он получает 500 тыс. рублей за один съемочный день.
Ранее Прилучный раскрыл детали нового фильма «Мажор в Сочи». Он заявил, что его герой построит экоотель в Сочи и постарается не материться.