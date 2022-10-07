Бэйл признался, что ему угрожали из-за роли в "Американском психопате"

Актер Кристиан Бэйл в беседе с GQ признался, что начал получать угрозы после того, как его утвердили на главную роль в фильме "Американский психопат".
Артист уточнил, что некоторые люди выступили против создания фильма о серийном убийце Патрике Бэйтмане, работающем днем инвестиционным банкиром. По словам актера, о потенциальной опасности ему рассказал его друг.
"Мне позвонили и сказали: "Есть люди, которые знают, где ты бываешь каждый божий день, знают, по каким переулкам ты ходишь. Они сказали, что набросятся на тебя и вышибут из тебя мозги. Так что, пожалуйста, не ходи туда", - процитировал диалог с товарищем Бэйл.
Актер признался, что после беседы стал специально ходить по этому переулку, так как ему было интересно, что произойдет.