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2 часа назад

Кристиан Бэйл признался, что ему угрожали из-за роли в "Американском психопате"

Газета.Ruиещё 1

Актер Кристиан Бэйл в беседе с GQ признался, что начал получать угрозы после того, как его утвердили на главную роль в фильме "Американский психопат".

Бэйл признался, что ему угрожали из-за роли в "Американском психопате"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Артист уточнил, что некоторые люди выступили против создания фильма о серийном убийце Патрике Бэйтмане, работающем днем инвестиционным банкиром. По словам актера, о потенциальной опасности ему рассказал его друг.

"Мне позвонили и сказали: "Есть люди, которые знают, где ты бываешь каждый божий день, знают, по каким переулкам ты ходишь. Они сказали, что набросятся на тебя и вышибут из тебя мозги. Так что, пожалуйста, не ходи туда", - процитировал диалог с товарищем Бэйл.

Актер признался, что после беседы стал специально ходить по этому переулку, так как ему было интересно, что произойдет.

Актеры,Американский психопат,Кристиан Бэйл,
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