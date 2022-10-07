Бэйл признался, что ему угрожали из-за роли в "Американском психопате"

"Мне позвонили и сказали: "Есть люди, которые знают, где ты бываешь каждый божий день, знают, по каким переулкам ты ходишь. Они сказали, что набросятся на тебя и вышибут из тебя мозги. Так что, пожалуйста, не ходи туда", - процитировал диалог с товарищем Бэйл.