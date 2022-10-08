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2 часа назад

Актер Дуэйн Джонсон передумал баллотироваться в президенты США

Газета.Ru

50-летний Дуэйн Джонсон передумал баллотироваться на пост президента США. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

Дуэйн Джонсон передумал баллотироваться в президенты США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Впервые о своем желании участвовать в будущей президентской гонке Джонсон рассказал в 2017 году. В 2021-м он встречался с политологами для того, чтобы понять, как выглядит изнутри президентская кампания потенциальных кандидатов на пост главы государства. Но теперь актер отказался от политической карьеры.

"Нет, я не стану баллотироваться. Для меня этот вопрос закрыт", — признался Джонсон.

Свой отказ звезда "Черного Адама" объяснил нежеланием надолго расставаться с семьей.

"Я люблю свою страну и ее жителей, но больше всего я люблю своих детей и свою роль отца. Представляю, как часто нужно быть в отъездах президенту, и я не готов ради этого жертвовать своим личным временем с семьей", — сказал актер.

Актеры,Дуэйн Джонсон,
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