Дуэйн Джонсон передумал баллотироваться в президенты США

50-летний Дуэйн Джонсон передумал баллотироваться на пост президента США. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.
Впервые о своем желании участвовать в будущей президентской гонке Джонсон рассказал в 2017 году. В 2021-м он встречался с политологами для того, чтобы понять, как выглядит изнутри президентская кампания потенциальных кандидатов на пост главы государства. Но теперь актер отказался от политической карьеры.
"Нет, я не стану баллотироваться. Для меня этот вопрос закрыт", — признался Джонсон.
Свой отказ звезда "Черного Адама" объяснил нежеланием надолго расставаться с семьей.
"Я люблю свою страну и ее жителей, но больше всего я люблю своих детей и свою роль отца. Представляю, как часто нужно быть в отъездах президенту, и я не готов ради этого жертвовать своим личным временем с семьей", — сказал актер.