Ева Мендес опровергла слухи об окончании актерской карьеры

Ева Мендес отреагировала на слухи о возможном завершении карьеры, сообщает Page Six. Звезда "Призрачного гонщика" опровергла информацию о своем намерении покинуть актерскую сферу.
"Я никогда не брошу актерство. Просто в данный момент я хочу посвятить себя своим детям", — призналась Мендес.
Актриса также объяснила, чем обусловлена ее избирательность при выборе потенциальных проектов.
"В последние годы мне предлагались стереотипные героини, которых мне было бы скучно играть. Я открыта к более интересным предложениям", — заявила она.
Последняя на сегодняшний день картина с участием актрисы "Как поймать монстра" вышла на экраны семь с половиной лет назад. Фильм был режиссерским дебютом супруга Мендес, актера Райана Гослинга.