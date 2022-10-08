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1 час назад

Ева Мендес опровергла слухи об окончании актерской карьеры

Газета.Ru

Ева Мендес отреагировала на слухи о возможном завершении карьеры, сообщает Page Six. Звезда "Призрачного гонщика" опровергла информацию о своем намерении покинуть актерскую сферу.

Ева Мендес опровергла слухи об окончании актерской карьеры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я никогда не брошу актерство. Просто в данный момент я хочу посвятить себя своим детям", — призналась Мендес.

Актриса также объяснила, чем обусловлена ее избирательность при выборе потенциальных проектов.

"В последние годы мне предлагались стереотипные героини, которых мне было бы скучно играть. Я открыта к более интересным предложениям", — заявила она.

Последняя на сегодняшний день картина с участием актрисы "Как поймать монстра" вышла на экраны семь с половиной лет назад. Фильм был режиссерским дебютом супруга Мендес, актера Райана Гослинга.

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