Милли Бобби Браун приступила к съемкам нового проекта братьев Руссо

В Атланте начались съемки нового проекта братьев Руссо «Электрическое государство», в котором главную роль сыграет звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, сообщает Collider.

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В фильме, основанном на одноименной книге Саймона Столенхага, также снимутся Крис Пратт, Мишель Йео, Стэнли Туччи и Джейсон Александр.

Насколько точно экранизация будет следовать литературному первоисточнику пока неизвестно, но сообщается, что у картины будет ретро-футуристический сеттинг, а в центре сюжета будет девушка-сирота, пытающаяся найти своего брата. Для этого она будет путешествовать по американскому Западу в компании таинственного робота и эксцентричного бродяги.

Братья Руссо наиболее известны своей работой над киновселенной Marvel, а также свежим боевиком «Серый человек». Кристофер Маркус и Стивен Макфили, которые ранее сотрудничали с Руссо, адаптируют сценарий «Электрического государства» для большого экрана.