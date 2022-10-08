Григорий Сиятвинда: «Слава мне вообще не нужна!»

Много лет назад Григорий Сиятвинда - ведущий актер столичного театра «Сатирикон», которого телезрители хорошо знают по сериалам «Кухня», «Отель Элеон» и «Балабол», - признался, что, когда у него будет много свободного времени, он целиком посвятит себя любимому занятию - ничегонеделанию: «Доживу до пенсии - буду делать, что хочется, без обязательств перед собой и другими».

Фото: Мир новостей Мир новостей

Конечно, до пенсии еще далеко, но вдруг и для любимого занятия уже находится время?

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- Отчасти, - улыбается актер. - Все же мы пережили испытание заточением в пандемию. Лично я сидел дома с большим удовольствием, и это было счастье! Мы с Татьяной (жена Григория. - Ред.) смотрели что-то, читали, ели, что хотели, занимались спортом, гуляли, ездили в гости… То есть пожили жизнью нормальных людей! У нас был пропуск, и мы катались по свободной Москве. Для меня был кайф! Еще бы: парки были открыты, гулять там разрешали…

- А еще во время пандемии многие упражнялись и совершенствовались в хобби.

- Глупо при моей профессии иметь хобби: столько всему приходится учиться со своими героями! Хотя… я с детства люблю что-то делать руками. Мы мечтаем о загородном доме, даче - вот где можно ковыряться и мастерить! Можно было бы к хобби отнести чтение, но это, скорее, профессиональный навык...

- Имеете в виду сценарии, пьесы?

- И не только. Сейчас, например, подбираюсь к «Вой­не и миру». Я в школе не продрался - осилил полтома. Вторая попытка была где-то в 30 лет - и пошло взахлеб! И года через три - снова взахлеб, но воспринималось уже по-другому. Думаю, что и сейчас будет как-то иначе...

«ЛЕДНИКОВЫЕ» СТРАДАНИЯ

- Благодаря вашей профессии много чему можно научиться, например, кататься на коньках…

- Это вы на «Ледниковый период» намекаете? Когда меня позвали в это шоу, первый порыв был отказаться. Я рассматривал предложение с точки зрения: а зачем мне это как артисту? Помелькать на экране? Мне это не нужно. Добавить себе славы? Тоже нет. Забудьте про меня - идите в кино, в театры, а про меня лично забудьте! Но мне жена говорит: «Это же интересно будет! Это возможность оказаться рядом с людьми, с которыми ты в привычной жизни не встретишься!» И действительно, где бы я с чемпионкой мира Еленой Леоновой столько времени общался? Знаете, они другие люди, они по-другому жили. У них детство другое было… И только поэтому я пошел.

- Не пожалели?

- 20 раз! Но сначала завелся, начал разбираться и осваивать фигурное катание по-честному. В какой-то момент подумывал, что смогу прыгать эти все тулупы и аксели. Но… В общем, с какого-то момента я умолял небо, чтобы это поскорее закончилось.

- Все когда-то кончается. Но конец одного - это начало другого. Сейчас, например, в производстве новые кинопроекты с вашим участием - «Яга-2020» и «Если наступит завтра»…

- Вы сейчас назвали два проекта, которые, скажем так, несколько подзатянулись. «Если наступит завтра» начали снимать еще в 2012 году. Половину фильма отсняли, потом проект заморозился, до 2019 года простоял в таком состоянии. Хорошо, что все артисты за шесть лет несильно изменились и его досняли. Это очень интересный приключенческий сериал с фантастическим сюжетом. Мы с Владиславом Ветровым играем следователей. А «Яга-2020» - более свежий проект, но и там осталась пара съемочных дней. Это детская сказка, но, как любая сказка, если хорошо получится, подойдет и для взрослых. И да, я там Кощей Бессмертный. Старенький такой и злобный. Было забавно!

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

- Мужчины побаиваются цифры 50. Вы перешагнули этот рубеж, можете теперь сказать: как пережили?

- У меня эти поганые мыслишки насчет полтинника зародились гораздо раньше. Так случилось, что у нас в «Сатириконе» ставили спектакль «Тополя и ветер». Это рассказ о нескольких днях трех мужчин очень преклонного возраста, которые в доме престарелых доживают свой век. Я играл израненного ветерана Первой мировой войны с осколком в голове. В театре - долгий процесс репетиций и действительно занимаешься проблемами своего героя. Я влез в его шкуру и как-то с темой возраста разобрался, она перестала меня беспокоить. Просто меняются цифры - и все…

- Счастливый человек! Неужели совсем возраста не ощущаете?

- Ощущаю, что физически что-то уже не так… Недавно, например, снимали седьмой сезон «Балабола»: бегали с пистолетами, дрались… Да, есть каскадеры-дублеры, но какие-то вещи приходится делать самому. И вот снимаем погоню. Я гонюсь за человеком - ему меньше 30 лет - и вижу, что он совсем не напрягается, чтобы бежать, а мне, чтобы поддерживать его легкую трусцу, надо напрягаться. (Смеется.) Хорошо, что я в форме более-менее, и на экране, надеюсь, мое напряжение не будет заметно… То есть, конечно, это осознаешь, но ничего с этим не поделаешь. (Смеется.)

- Племя молодое, незнакомое наступает на пятки?

- Пока меня оно несильно беспокоит. Может, я не даю себе размышлять на эти темы, ибо выводы будут все равно печальными... Но! Я хорошо помню себя в 20, в 30, помню состояние своего мозга. И когда сейчас на них, молодых, смотрю, помня внутреннее состояние себя, это восхищения не вызывает. (Улыбается.) Ту пустоту в голове иметь не хочу. Это меня успокаивает. И дает преимущества.

- А есть что-то, что вызывает ностальгию?

- Наверное, система ценностей. Да, я осознаю, что система была задекларированная, но всем понятно было, что такое хорошо и что такое плохо. Даже мультфильмы, на которых я рос и на которых выстраивалась моя ценностная система, говорили о том, что материальные блага значения не имеют. Сейчас же деньги решают все даже в мире кино и театра. А еще в наше время было неприлично говорить о себе положительно. Но начались 90-е - и все стало меняться. Сейчас смотришь интервью - человек рассказывает сам о себе, какой он замечательный, все напоказ. Лично у меня это вызывает недоверие и отторжение.

ИСПЫТАНИЕ СЛАВОЙ

- В вашей фильмографии есть сериалы «Кухня» и «Отель Элеон». Такой долгоиграющий проект запоминается или утомляет? И приходит ли слава?

- В «Кухне» я снялся в двух последних сезонах, потом он превратился в «Отель», и еще были продолжения. В общей сложности на мою долю выпало шесть сезонов. Это много, и уже даже немножко привыкаешь, что у тебя есть такая постоянная работа. (Улыбается.) И слава, да: я вдруг стал повсеместно узнаваемым! Раньше такого не было. Меня узнавали только любители фильма «Жмурки», ну и так иногда... А «Кухню» и иже с ней видели все, ну или почти все…

- Узнаваемость напрягает?

- Для меня это побочный эффект профессии, который мне лично вообще не нужен. Я - человек закрытый и не хочу вступать во взаимоотношения и коммуникации с новыми людьми, не люблю я этого, короче говоря.

- Но есть же и бонусы?

- Их удельный вес настолько невелик, что для меня оно того не стоит. (Улыбается.) Иногда бывает, что в каком-то госучреждении легче чего-то добиться, когда тебя служащий узнает: он как-то вдруг начинает тебя водить тайными тропами, и ты добиваешься своей справки или печати быстрее остальных. Но и тут - на кого нарвешься: кто-то, наоборот, процесс замедлит именно потому, что узнал...

- Ни разу не пожалели о выборе профессии?

- Да нет, что вы! Потом это же такая возможность пообщаться с кумирами детства. (Смеется.) В раннем детстве, например, в фильме «Труффальдино из Бергамо» я увидел Константина Райкина, очень хорошо его запомнил и потом следил за его творчеством. И конечно, тогда понятия не имел, что смогу с ним общаться близко. А мы с ним уже сделали столько спектаклей и о чем только не разговаривали! А еще одна встреча была очень коротенькая. Первый вполне осмысленный порыв стать актером у меня был после выхода телефильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Я увидел Михаила Боярского, как он скачет на коне со шпагой, решил: вот так я бы хотел! И однажды мы встретились. Был сборный концерт поющих артистов в зале Чайковского. Мы с Михаилом Сергеевичем пели песню из мультфильма «Голубой щенок»: он - свою партию Пирата, а я - за Андрея Миронова, Кота. За кулисами мы пообщались, и я был счастлив, что побыл с ним рядом…

- Ради таких встреч стоило прийти в профессию?