Бербер раскрыла отношение к откровенным съемкам

«У меня нет никаких табу в кино. Я, наверное, могу сделать все что угодно, если это обоснованно и оправданно. В принципе, я не вижу ничего плохого в том, чтобы оголять тело в кадре, если это вписывается в сюжет. Но если это раздевание ради раздевания — увы, нет. Пускай режиссер сначала растолкует мне, ради чего мы это делаем. Хотите просто посмотреть на голое тело — идите в баню!» — сказала артистка.