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1 час назад

Звезда «Реальных пацанов» раскрыла отношение к откровенным съемкам

Мослента

Отношение к откровенным съемкам раскрыла «Мосленте» звезда «Реальных пацанов», актриса Зоя Бербер.

Бербер раскрыла отношение к откровенным съемкам
Фото: МослентаМослента

«У меня нет никаких табу в кино. Я, наверное, могу сделать все что угодно, если это обоснованно и оправданно. В принципе, я не вижу ничего плохого в том, чтобы оголять тело в кадре, если это вписывается в сюжет. Но если это раздевание ради раздевания — увы, нет. Пускай режиссер сначала растолкует мне, ради чего мы это делаем. Хотите просто посмотреть на голое тело — идите в баню!» — сказала артистка.

Бербер отметила, что легко относится и к экстремальным изменениям внешности. По ее словам, даже если материал не сильно впечатлит, то она может, к примеру, побриться налысо просто потому, что это интересно. Актрисе нравится, что профессия позволяет видеть себя в новом амплуа, проживать интересную историю и выходить из зоны комфорта.

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