Крылова впервые вышла на публику после смерти Табакова

Первая жена артиста Олега Табакова Людмила Крылова впервые после смерти артиста появилась на публике. Известно, что она посетила открытие сезона в театре «Современник».

Фото: runews24.ru runews24.ru

Заслуженная артистка ведёт закрытый образ жизни и не даёт интервью изданиям.

Поговаривают, что такая реакция стала ответной после тяжелого развода с Табаковым.

Напомним, что супруги прожили вместе 34 года. Сама артистка не комментирует эту тему.