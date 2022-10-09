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54 минуты назад

Артистка Людмила Крылова впервые появилась на публике после смерти Олега Табакова

runews24.ruиещё 1

Первая жена артиста Олега Табакова Людмила Крылова впервые после смерти артиста появилась на публике. Известно, что она посетила открытие сезона в театре «Современник».

Крылова впервые вышла на публику после смерти Табакова
Фото: runews24.rurunews24.ru

Заслуженная артистка ведёт закрытый образ жизни и не даёт интервью изданиям.

Поговаривают, что такая реакция стала ответной после тяжелого развода с Табаковым.

Напомним, что супруги прожили вместе 34 года. Сама артистка не комментирует эту тему.

У Людмилы есть 56-летняя дочь Александра, которая также является редкой гостьей публичных мероприятий. Лишь Антон Табаков выходит в свет на встречи. посвящённые его отцу.

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