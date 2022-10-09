Крылова впервые вышла на публику после смерти Табакова

Первая жена артиста Олега Табакова Людмила Крылова впервые после смерти артиста появилась на публике. Известно, что она посетила открытие сезона в театре «Современник».
Заслуженная артистка ведёт закрытый образ жизни и не даёт интервью изданиям.
Поговаривают, что такая реакция стала ответной после тяжелого развода с Табаковым.
Напомним, что супруги прожили вместе 34 года. Сама артистка не комментирует эту тему.
У Людмилы есть 56-летняя дочь Александра, которая также является редкой гостьей публичных мероприятий. Лишь Антон Табаков выходит в свет на встречи. посвящённые его отцу.