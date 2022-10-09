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32 минуты назад

Гарик Сукачев поддержал отбывающего срок актера Ефремова

Слово и Дело

Рок-музыкант Гарик Сукачев внезапно поддержал осужденного актера Михаила Ефремова. Напомним, что Ефремов отбывает наказание за ДТП в центре Москвы с летальным исходом. Однако, как считает Сукачев, этот срок заставит актера задуматься и встать на путь исправления.

Сукачев поддержал отбывающего срок актера Ефремова
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Для него, как для великого русского артиста, величайшего русского драматического артиста и выдающегося русского театрального режиссера это полезный опыт. Вот и все. Поэтому всегда нет худа без добра. Ну в этом случае», — отметил рок-музыкант в эфире «Центрального телевидения».

Авария с участием актера произошла летом 2020 года. Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Актеры,Михаил Ефремов,Гарик Сукачев,
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