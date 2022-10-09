Сукачев поддержал отбывающего срок актера Ефремова

Рок-музыкант Гарик Сукачев внезапно поддержал осужденного актера Михаила Ефремова. Напомним, что Ефремов отбывает наказание за ДТП в центре Москвы с летальным исходом. Однако, как считает Сукачев, этот срок заставит актера задуматься и встать на путь исправления.
«Для него, как для великого русского артиста, величайшего русского драматического артиста и выдающегося русского театрального режиссера это полезный опыт. Вот и все. Поэтому всегда нет худа без добра. Ну в этом случае», — отметил рок-музыкант в эфире «Центрального телевидения».
Авария с участием актера произошла летом 2020 года. Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.