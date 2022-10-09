Певцов забрал своего сына из кадетского училища

Актёр Дмитрий Певцов во время эфира программы «Ты не поверишь!» рассказал, что забрал своего сына из кадетского училища. Известно, что сейчас 15-летний Елисей вернулся в школу, в которой изначально учился до поступления в училище.
По словам певца решение забрать сына связано с переходным возрастом.
«Это наши внутренние вещи, мы их сами решаем для себя. Как все 15-летние дети поживают в переходном возрасте? Вот также прекрасно и наш сын. Слава богу живет в полной семье — с мамой, папой и собакой», — прокомментировал ситуацию артист.
Известно, что Елисей 3 года учился в Московском президентском кадетском училище имени М.А. Шолохова. Родные отмечают, что мальчик активно интересуется историей свой страны и знает больше, чем его сверстники.