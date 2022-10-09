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1 час назад

Актер Дмитрий Певцов сообщил, что забрал своего сына из кадетского училища

runews24.ru

Актёр Дмитрий Певцов во время эфира программы «Ты не поверишь!» рассказал, что забрал своего сына из кадетского училища. Известно, что сейчас 15-летний Елисей вернулся в школу, в которой изначально учился до поступления в училище.

Певцов забрал своего сына из кадетского училища
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам певца решение забрать сына связано с переходным возрастом.

«Это наши внутренние вещи, мы их сами решаем для себя. Как все 15-летние дети поживают в переходном возрасте? Вот также прекрасно и наш сын. Слава богу живет в полной семье — с мамой, папой и собакой», — прокомментировал ситуацию артист.

Известно, что Елисей 3 года учился в Московском президентском кадетском училище имени М.А. Шолохова. Родные отмечают, что мальчик активно интересуется историей свой страны и знает больше, чем его сверстники.

Знаменитый актер серьезно пострадал на съемках.

Актеры,Дмитрий Певцов,
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