Певцов забрал своего сына из кадетского училища

«Это наши внутренние вещи, мы их сами решаем для себя. Как все 15-летние дети поживают в переходном возрасте? Вот также прекрасно и наш сын. Слава богу живет в полной семье — с мамой, папой и собакой», — прокомментировал ситуацию артист.