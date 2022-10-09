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2 часа назад

«Девушка Бонда» Джемма Артертон ждет первенца

Super.ru

Актриса Джемма Артертон, сыгравшая агента британской разведки по имени Строберри Филдс в 22-м фильме бондианы «Квант милосердия», скоро станет мамой. По крайней мере, если судить по фото папарацци, которые подловили 36-летнюю звезду на улице в Лондоне. А ведь было время, когда Джемма сомневалась, хочет ли она вообще заводить детей.

«Девушка Бонда» Джемма Артертон ждет первенца
Фото: Super.ruSuper.ru

«Я невротик, который беспокоится по любому поводу, и я часто задаю себе вопрос: «Когда у меня появятся дети, смогу ли я совмещать материнство с карьерой? Когда я была маленькой, мои мама и бабушка не работали, и я видела, что это их расстраивало. Их опыт повлиял на меня», — рассказывала актриса в одном интервью.

А в другом признавалась:

«Я не чувствую себя готовой к детям, потому что хочу быть уверенной, что смогу вернуться и по-прежнему быть ценной для киноиндустрии. Это произойдет, только когда я достигну большего».

С тех пор многое изменилось, и сейчас кроме роли в бондиане в фильмографии актрисы достаточно достойных проектов: тут и эталонная британская комедия «Одноклассницы», и голливудские блокбастеры «Битва титанов» и «Принц Персии», и комедийный боевик «King's Man: Начало». В общем, похоже, она наконец почувствовала, что закрепила свое место в Голливуде и может спокойно уходить в отпуск по уходу за ребенком. Поздравляем Джемму и ее мужа, ирландского актера Рори Кинэна, и ждем официального подтверждения отличной новости!

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