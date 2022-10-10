Том Уэлинг присоединился к приквелу "Сверхъестественного"

Актер Том Уэллинг, известный по главной роли в сериале «Тайны Смолвиля», появится в сериале «Винчестеры» на CW. Об этом сообщает Deadline.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Уэллинг сыграет роль Сэмюэля Кэмпбелла, дедушку Сэма и Дина Винчестеров. Он объединится со своей дочерью Мэри, чтобы противостоять опасному монстру. Также персонажу предстоит наладить отношения с наследницей.

Премьера приквела «Сверхъестественного» состоится 11 октября. В центре сюжета — родители Дина и Сэма Винчестеров Джон и Мэри. Повествование ведет Дин, которого озвучит Дженсен Эклс.