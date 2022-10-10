Стало известно, почему Евстигнеев отказался от роли в  «Иване Васильевиче»

Советский и российский актер театра и кино Евгений Евстигнеев должен был сыграть роль царя и управдома в кинокартине режиссера Леонида Гайдая “Иван Васильевич меняет профессию” (6+), но этого не произошло.

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Было много версий, почему актер не стал царем. Одни говорили, что Евстигнеев слишком занят, а другие, что его пробы не пришлись по душе художественному совету.

Но супруга актера Нина Гребешкова, в ходе съемок видеоролика «Иван Васильевич меняет профессию. Факты о фильме», рассказала настоящую причину.

Она призналась, что Гайдай обидел Евстигнеева фразой из фильма, которую артист воспринял на свой счет.