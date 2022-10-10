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1 час назад

Звезда фильма «Она — мужчина» решила стать мастером маникюра

Lenta.ru

36-летняя американская актриса и звезда фильма «Она — мужчина» Аманда Байнс начала обучение на мастера маникюра. Об этом сообщает E News с ссылкой на социальные сети артистки.

Звезда фильма «Она — мужчина» решила стать мастером маникюра
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Байнс опубликовала фотографии из учебного заведения.

«В косметологическом колледже, чтобы стать маникюрщицей!» — написала актриса.

Звезда нулевых добавила, что помимо изучения оказания услуг в сфере бьюти-индустрии продолжит заниматься собственном бизнесом и развивать линейку одежды и ароматов.

Весной этого года стало известно, что артистка избавилась от опекунства своих родителей, длившегося девять лет.

Аманда Байнс обрела популярность в нулевых, исполнив главные роли в комедиях «Она — мужчина» и «Чего хочет девушка». Уже тогда актриса начала употреблять запрещенные вещества и алкоголь, в результате чего проходила лечение в реабилитационных центрах на протяжении нескольких лет.

Ранее американская актриса Ева Мендес отреагировала на слухи о завершении карьеры.

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