Итан Хоук назвал свой самый лучший экранный поцелуй

Этот поцелуй закончился коротким романом без хеппи-энда.
Наверняка многие помнят, что в длинном списке романов Анджелины Джоли нашлось немного времени для актера Итана Хоука. Но, возможно, не все знают, что их реальный роман начался с романа по сценарию.
Знаменитости вместе играли в фильме «Забирая жизни» 2004 года, в ходе съемок которого Джоли влюбилась в Хоука, несмотря на наличие у того жены по имени Ума Турман и двоих детей.
Бурный роман закончился быстро. Но если Анджелина пошла любить дальше, Хоук остался без семьи. Ума турман изменщика не простила и бросила его.
Понятно, что эти отношения оставили определенный осадок в сердце актер.
И все же Хоук вынужден признать: «При всех проблемах, которые принесли мне наши отношения, мой самый лучший экранный поцелуй был с Анджелиной Джоли».