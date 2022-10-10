Итан Хоук назвал свой самый лучший экранный поцелуй

Этот поцелуй закончился коротким романом без хеппи-энда.

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Наверняка многие помнят, что в длинном списке романов Анджелины Джоли нашлось немного времени для актера Итана Хоука. Но, возможно, не все знают, что их реальный роман начался с романа по сценарию.

Знаменитости вместе играли в фильме «Забирая жизни» 2004 года, в ходе съемок которого Джоли влюбилась в Хоука, несмотря на наличие у того жены по имени Ума Турман и двоих детей.

Бурный роман закончился быстро. Но если Анджелина пошла любить дальше, Хоук остался без семьи. Ума турман изменщика не простила и бросила его.

Понятно, что эти отношения оставили определенный осадок в сердце актер.