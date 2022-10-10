Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Итан Хоук назвал свой самый лучший экранный поцелуй

Inc-News

Этот поцелуй закончился коротким романом без хеппи-энда.

Итан Хоук назвал свой самый лучший экранный поцелуй
Фото: Inc-NewsInc-News

Наверняка многие помнят, что в длинном списке романов Анджелины Джоли нашлось немного времени для актера Итана Хоука. Но, возможно, не все знают, что их реальный роман начался с романа по сценарию.

Знаменитости вместе играли в фильме «Забирая жизни» 2004 года, в ходе съемок которого Джоли влюбилась в Хоука, несмотря на наличие у того жены по имени Ума Турман и двоих детей.

Бурный роман закончился быстро. Но если Анджелина пошла любить дальше, Хоук остался без семьи. Ума турман изменщика не простила и бросила его.

Понятно, что эти отношения оставили определенный осадок в сердце актер.

И все же Хоук вынужден признать: «При всех проблемах, которые принесли мне наши отношения, мой самый лучший экранный поцелуй был с Анджелиной Джоли».

Актеры,Забирая жизни,Итан Хоук,Ума Турман,Анджелина Джоли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители