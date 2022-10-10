Валерий Николаев: от успеха до психбольницы

Звезда сериала «День рождения Буржуя» Валерий Николаев столкнулся со взлетами и падениями в своей жизни.Актер пережил различные события. Он обрел успех в киноиндустрии и не был ограничен в деньгах. Однако его жизнь претерпела большие изменения после совершенных ошибок, сообщили в программе «Они погубили свою репутацию и карьеру».