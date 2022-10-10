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1 час назад

Валерий Николаев: от успеха до психбольницы

Слово и Дело

Звезда сериала «День рождения Буржуя» Валерий Николаев столкнулся со взлетами и падениями в своей жизни.Актер пережил различные события. Он обрел успех в киноиндустрии и не был ограничен в деньгах. Однако его жизнь претерпела большие изменения после совершенных ошибок, сообщили в программе «Они погубили свою репутацию и карьеру».

Валерий Николаев: от успеха до психбольницы
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артист стал алкозависимым, нарушил множество правил дорожного движения. Он был участником ДТП, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и попал в спецприемник. Его неадекватное поведение послужило причиной для помещения в психиатрическую лечебницу.

Актеры,День рождения Буржуя,Валерий Николаев,
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