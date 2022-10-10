Екатерина Копанова: «Мне сомнения не свойственны»

Ее героиням почти всегда везет, они отзывчивы, ранимы и готовы к переменам, которые всегда к лучшему. Актрисе 37 лет, и с мужем они воспитывают четверых детей!
- Екатерина, какой ваш самый страшный ужас: дети разбежались, не поели, не уснули?
- Да нет никакого ужаса. Когда дети меня спрашивают, можно ли что-то, я говорю сама себе: «Катя, а почему нет?!» И детям отвечаю: «Конечно, да!» Я всегда говорю да! Считается, что нельзя перед едой сладкое, они потом суп не будут есть. Это убеждение, которое взрослым передали их родители. У меня нет такого, дети после шоколадки прекрасно едят суп. Я разрешаю принести домой снеговика и посадить его в ведро или поставить в ванну, улиток собирать, прыгать по лужам, бегать под дождем, палки собирать и домой носить - я все это разрешаю. Счастливы дети - счастливы родители! Я хочу вырастить людей без страха. И, кроме того, человек должен иметь право на ошибку...
- А многие родители готовят чемпионов...
- А потом ребенок вырастает, что-то случается - и он не первый. Человек не понимает, как это произошло? Думает, что с ним что-то не так... Фишка не в том, что он должен получить первое место. Главное - не результат, а процесс! Ребенка нужно хвалить за процесс, а не за то, что он чего-то добился.
- Читала, что у вас не сложилось с балетной карьерой. Легко пережили отказ от мечты?
- Про меня много всего придумывают! Я никогда не хотела стать артисткой балета. Вот и с мужем я не знакомилась на съемках, как пишут, и он никогда не снимался в массовке, да и вообще не снимался...
- Вас сравнивают с Натальей Гундаревой и Ириной Муравьевой. Льстит?
- Они обе - прекрасные актрисы. А льстит ли мне это? Я занимаюсь личностным ростом, саморазвитием, и у меня нет внутренних сомнений и переживаний. У меня все проработано, и мнение о себе в принципе высокое. Если тебе льстит сравнение с кем-то - это от неуверенности, а мне такие сомнения не свойственны.
- Первое ваше значимое кино - «В ожидании чуда». И сразу внимание прессы, зрителей, награды... Как вы это пережили?
- Главное же - быть готовым к переменам в жизни. Я понимала, что это будет, так что нормально отнеслась и пережила.
- Ваши прекрасные героини в чем-то похожи между собой...
- Я всех моих милых и добрых, частенько толстушек очень люблю! Мне нравится их играть. И они вовсе не одинаковые...
- «Жизнь и приключения Мишки Япончика» - проект, в котором ваша героиня отличается от многих, сыгранных вами...
- О, это мой любимый проект! И как оказалось, не только мой. Там и шикарный актерский состав, и музыка, и режиссер, и декорации - все сыграло! Думаю, это тот фильм, который будут пересматривать. Фильм в точку!
- Скоро на телеканале «Домашний» будет премьера сериала «Уроки любви». От вашей героини Кати уходит муж, на работе - проблемы, да и отражение в зеркале не радует...
- Но при этом она - очень хороший, добрый человек, без гнильцы, без червячка. К ней люди тянутся, она приходит на помощь друзьям, не делает гадости. Так что ей должно повезти: мечты исполнятся!
- Кто ваши партнеры в проекте?
- Мне всегда во всех фильмах везет на партнеров. Я снова встретилась с Володей Фекленко и Сашей Пацевич - мы снимались вместе в фильме «Вы мне подходите».
- То было хорошее, доброе кино: четыре подруги ищут свое счастье, и им удается не пропустить его... Кстати, как это сделать, знаете?
- Если говорить на примере Кати из «Уроков любви», то она не сразу, но понимает, что ей жить было с мужем некомфортно и не надо держаться за эти отношения. Да и в обычной жизни, если отношения не делают тебя счастливым, зачем они? Стоит отпустить плохое, и его место занимает что-то новое - доброе, светлое и прекрасное. Так что, если кто-то несчастлив, прощайтесь и отпускайте прошлое без сожалений и обид!