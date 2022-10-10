Екатерина Копанова: «Мне сомнения не свойственны»

Ее героиням почти всегда везет, они отзывчивы, ранимы и готовы к переменам, которые всегда к лучшему. Актрисе 37 лет, и с мужем они воспитывают четверых детей!

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- Екатерина, какой ваш самый страшный ужас: дети разбежались, не поели, не уснули?

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- Да нет никакого ужаса. Когда дети меня спрашивают, можно ли что-то, я говорю сама себе: «Катя, а почему нет?!» И детям отвечаю: «Конечно, да!» Я всегда говорю да! Считается, что нельзя перед едой сладкое, они потом суп не будут есть. Это убеждение, которое взрослым передали их родители. У меня нет такого, дети после шоколадки прекрасно едят суп. Я разрешаю принести домой снеговика и посадить его в ведро или поставить в ванну, улиток собирать, прыгать по лужам, бегать под дождем, палки собирать и домой носить - я все это разрешаю. Счастливы дети - счастливы родители! Я хочу вырастить людей без страха. И, кроме того, человек должен иметь право на ошибку...

- А многие родители готовят чемпионов...

- А потом ребенок вырастает, что-то случается - и он не первый. Человек не понимает, как это произошло? Думает, что с ним что-то не так... Фишка не в том, что он должен получить первое место. Главное - не результат, а процесс! Ребенка нужно хвалить за процесс, а не за то, что он чего-то добился.

- Читала, что у вас не сложилось с балетной карьерой. Легко пережили отказ от мечты?

- Про меня много всего придумывают! Я никогда не хотела стать артисткой балета. Вот и с мужем я не знакомилась на съемках, как пишут, и он никогда не снимался в массовке, да и вообще не снимался...

- Вас сравнивают с Натальей Гундаревой и Ириной Муравьевой. Льстит?

- Они обе - прекрасные актрисы. А льстит ли мне это? Я занимаюсь личностным ростом, саморазвитием, и у меня нет внутренних сомнений и переживаний. У меня все проработано, и мнение о себе в принципе высокое. Если тебе льстит сравнение с кем-то - это от неуверенности, а мне такие сомнения не свойственны.

- Первое ваше значимое кино - «В ожидании чуда». И сразу внимание прессы, зрителей, награды... Как вы это пережили?

- Главное же - быть готовым к переменам в жизни. Я понимала, что это будет, так что нормально отнеслась и пережила.

- Ваши прекрасные героини в чем-то похожи между собой...

- Я всех моих милых и доб­рых, частенько толстушек очень люблю! Мне нравится их играть. И они вовсе не одинаковые...

- «Жизнь и приключения Мишки Япончика» - проект, в котором ваша героиня отличается от многих, сыгранных вами...

- О, это мой любимый проект! И как оказалось, не только мой. Там и шикарный актерский состав, и музыка, и режиссер, и декорации - все сыграло! Думаю, это тот фильм, который будут пересматривать. Фильм в точку!

- Скоро на телеканале «Домашний» будет премь­ера сериала «Уроки любви». От вашей героини Кати уходит муж, на работе - проблемы, да и отражение в зеркале не радует...

- Но при этом она - очень хороший, добрый человек, без гнильцы, без червячка. К ней люди тянутся, она приходит на помощь друзьям, не делает гадости. Так что ей должно повезти: мечты исполнятся!

- Кто ваши партнеры в проекте?

- Мне всегда во всех фильмах везет на партнеров. Я снова встретилась с Володей Фекленко и Сашей Пацевич - мы снимались вместе в фильме «Вы мне подходите».

- То было хорошее, доброе кино: четыре подруги ищут свое счастье, и им удается не пропустить его... Кстати, как это сделать, зна­ете?