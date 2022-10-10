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6 минут назад

Киану Ривз готов сыграть лишь одного героя Marvel

Недавно Киану Ривз посетил «Шоу Джимми Киммела» и рассказал о своей детской одержимости комиксами Marvel. По словам 58-летнего актёра, сейчас он уже перестал быть настолько большим фанатом вселенной Стэна Ли, однако он в любой момент готов сыграть роль одного из своих любимых супергероев — Призрачного гонщика.

Киану Ривз готов сыграть лишь одного героя Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Возможно, сейчас я уже не такой большой фанат, но когда я был моложе, я был без ума от комиксов. 10-летний я хотел бы быть Призрачным гонщиком.

Судя по всему, актёр и сейчас был бы не прочь сыграть культового мотоциклиста. Сам Ривз считает киновселенную Marvel очень важным достижением киноиндустрии, и он был бы не прочь стать её частью.

Фанаты уже давно видят Киану как одного из лучших актёров на роль Призрачного гонщика. Интересно, что аналогичное желание высказал и Райан Гослинг — он тоже очень любит культового персонажа. Возможно, теперь перед главой киновселенной Marvel Кевином Файги стоит очень и очень трудный выбор на главную роль в потенциальной экранизации.

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