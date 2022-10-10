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23 минуты назад

Дэниел Крейг рассказал о просьбе к продюсерам перед съемками фильмов о Бонде

Lenta.ru

Британский актер Дэниел Крейг рассказал, о чем он попросил продюсеров, перед тем как сыграть роль агента МИ-6 в фильмах о Джеймсе Бонде. Его слова передает Independent.

Дэниел Крейг рассказал о просьбе к продюсерам перед съемками фильмов о Бонде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Актер пояснил, что подписал контракт после того, как убедился, что сможет привнести в образ Бонда что-то новое, отличное от того, что было с персонажами Шона Коннери, Роджера Мура и Пирса Броснана, ранее исполнявших роль разведчика.

«Перед тем, как я прочитал сценарий, я сказал [продюсерам] Барбаре [Брокколи] и Майклу [Дж. Уилсону], что не смогу повторить того, что было раньше (игру предыдущих актеров — прим. «Ленты.ру»), — заявил Крейг. — Я не смогу воссоздать тот образ, который был до меня. Это было блестяще, но я не смогу этого сделать. Я просто не смогу стать тем человеком, которого люди ждут [на экранах]. Но я могу попытаться создать новый образ, потому что для меня это увлекательно и интересно».

Продюсеры «бондианы» одобрили просьбу артиста.

«Вместо того, чтобы сказать: "Большое спасибо, пока", они сказали: "Да, это именно то, что мы от вас хотим"», — вспомнил кинозвезда.

Крейг впервые исполнил роль Бонда для фильма Казино «Рояль» в 2006 году. После этого он сыграл британского разведчика еще в четырех картинах. Последний фильм «Не время умирать» с участием Крейга в образе Бонда вышел в 2021 году.

Ранее продюсер «бондианы» объяснил нежелание брать на роль агента 007 молодого актера.

Актеры,Шон Коннери,Роджер Мур,Пирс Броснан,Дэниел Крейг,
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