Дэниел Крейг рассказал о просьбе к продюсерам перед съемками фильмов о Бонде

«Перед тем, как я прочитал сценарий, я сказал [продюсерам] Барбаре [Брокколи] и Майклу [Дж. Уилсону], что не смогу повторить того, что было раньше (игру предыдущих актеров — прим. «Ленты.ру»), — заявил Крейг. — Я не смогу воссоздать тот образ, который был до меня. Это было блестяще, но я не смогу этого сделать. Я просто не смогу стать тем человеком, которого люди ждут [на экранах]. Но я могу попытаться создать новый образ, потому что для меня это увлекательно и интересно».