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1 час назад

Джейми Ли Кертис планирует сняться в продолжении фильма «Чумовая пятница» с Линдси Лохан

Моя Москва.онлайниещё 1

По данным «Центральной службы новостей», 63-летняя американская актриса Джейми Ли Кёртис («Достать ножи», «Моя девочка», «Правдивая ложь», «Поменяться местами», «Вечно молодой», «Королевы крика», серия фильмов «Хэллоуин»), обладательница премии «Золотой глобус», в эфире шоу «The View» рассказала о том, что планирует сняться в продолжении картины «Чумовая пятница», мировая премьера которой состоялась в 2003 году.

Джейми Ли Кертис снимется в продолжении «Чумовой пятницы»
Фото: Кадр из фильма "Чумовая пятница"Кадр из фильма "Чумовая пятница"

«Я уже написала в «Disney», моим друзьям в «Disney». Я снимаюсь в их новом фильме «Особняк с привидениями», так что я снова в семье», — Джейми Ли Кёртис, американская актриса.

По словам артистки, она давно размышляет о съёмках продолжения истории о перемещении душ матери и дочери в тела друг друга. Кёртис отметила, что на этот раз хотела бы исполнить роль бабушки.

Известно, что в комедии 2003 года партнёршей актрисы по съёмочной площадке была Линдси Лохан («Ловушка для родителей», «Дрянные девчонки», «Бобби», «Хор», «Две девицы на мели»). Она исполнила роль непослушной дочери консервативного персонажа Джейми Ли Кёртис.

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