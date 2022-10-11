Хлоя Грейс Морец хочет сыграть злодея в Marvel или DC

Да, мы немного говорили об этом. Имею в виду, я думаю, что мне было бы действительно интересно сыграть злодея в Marvel или DC. Я люблю супергероев. Я думаю, это было бы действительно весело, но дело в том, чтобы найти того, кто действительно хорошо сыграет персонажа и донесёт его суть.