Скончался актер Остин Стокер

Американский актер Остин Стокер скончался в свой день рождения, 7 октября, в возрасте 92-х лет. Об этом сообщила его жена изданию Deadline.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Актер умер по причине почечной недостаточности. В день смерти рядом с ним находились его близкие.

Стокер начал свою актерскую карьеру еще в 11 лет, а в 16 он стал частью театральной труппы The Whitehall Players. Еще через четыре года отправился в Нью-Йорк и присоединился к танцевальной команде Holder Dance Company.