Лоуренс рассказала о проблеме после выхода "Голодных игр"

Американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о потере контроля после большого успеха в фильме "Голодные игры". Об этом сообщает Variety.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Мне кажется, я потеряла чувство контроля. Между выходом "Голодных игр" и получением "Оскара" я стала товаром. Мне казалось, что каждое решение было большим групповым решением", - поделилась актриса.

Лоуренс отметила, что только недавно снова начала ощущать собственную идентичность.

Лоуренс приобрела наибольшую известность благодаря роли Китнисс Эвердин в экранизации серии книг "Голодные игры".

В 2011 году актриса была номинирована на премию "Оскар" и "Золотой глобус" за роль в картине "Зимняя кость".