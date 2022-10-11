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1 час назад

Дженнифер Лоуренс рассказала о потере контроля после выхода "Голодных игр"

Газета.Ru

Американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о потере контроля после большого успеха в фильме "Голодные игры". Об этом сообщает Variety.

Лоуренс рассказала о проблеме после выхода "Голодных игр"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мне кажется, я потеряла чувство контроля. Между выходом "Голодных игр" и получением "Оскара" я стала товаром. Мне казалось, что каждое решение было большим групповым решением", - поделилась актриса.

Лоуренс отметила, что только недавно снова начала ощущать собственную идентичность.

Лоуренс приобрела наибольшую известность благодаря роли Китнисс Эвердин в экранизации серии книг "Голодные игры".

В 2011 году актриса была номинирована на премию "Оскар" и "Золотой глобус" за роль в картине "Зимняя кость".

В 2013 году она стала лауреаткой "Оскара" за роль в комедийной драме "Мой парень - псих".

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